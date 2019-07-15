小燈泡命案更審延押庭　高院裁准擴大對兇手精神鑑定

▲高院決定擴大對小燈泡命案兇手王景玉的精神鑑定。（圖／記者屠惠剛攝）



記者吳銘峯／台北報導

內湖女童小燈泡命案，持剁骨菜刀狠心剁斷小燈泡的兇手王景玉，一二審均遭判無期徒刑。案經撤銷發回，高等法院15日更一審再度開庭，並審理王景玉的延長羈押問題。由於王景玉的律師仍主張王男精神有狀況，要求重新鑑定。高院准許擴大精神鑑定，除原本的2名醫師外，再加入警大沈勝昂教授團隊鑑定。

本案發生於2016年3月28日上午11點左右，有精神疾病、毒品前科的36歲王男，先到大賣場買了做案的剁骨菜刀，而後騎機車在內湖區隨機找尋作案目標。當時將滿4歲的劉姓女童小燈泡騎著腳踏車，與母親王婉諭一同要到捷運站接外公。王男在母親王婉諭面前，自後方接近小燈泡，並持菜刀朝小燈泡頸部猛砍，小燈泡身首分離、當場死亡，王男隨即被附近民眾制伏。

一二審均認定王男罹患思覺失調症，均判處無期徒刑，案經撤銷發回更審。高院更審期間，王男似乎精神疾病再發作，除了當庭承認自己有精神疾病、要求減刑外，還說：「我是溥儀，籍貫浙江，小女孩是閻羅王，因為閻羅王要投胎我才下手殺她。」律師因此要求重做精神鑑定，並提出名單、補充意見供高院參考。

全案於15日再度開庭，高院審理王男的延長羈押問題，王男在庭上只表示沒意見、同前所述，高院諭知候核辦，王男隨即還押看守所。期間王男對記者詢問的相關問題，均不表示意見。

而據了解，高院已經准許擴大對王男的精神鑑定。包含一審囑託的台北榮總精神部主治醫師劉英杰、二審囑託的台大醫院精神醫學部主任吳建昌等2名醫師，更審法院均發函要求補充鑑定；另外更審法院也加入警大犯罪防治系教授沈勝昂、輔大臨床心理系助理教授黃健等精神鑑定團隊，針對王男的教化與再社會化的期待可能性，做出鑑定報告。而沈勝昂團隊也在上週進看守所，對王男首度面談。

