持盾牌開山刀砍人　鐵面怪客一審5年半、二審改輕判2年

▲持盾牌開山刀砍人的潘男，二審獲得輕判。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市三重區潘姓男子，去年8月間，因服用多包毒品咖啡後，精神異常，竟戴黑色鐵面罩，手持盾牌及開山刀，胡亂揮砍路過的鄰居，還大罵「去死」，最後遭警方制伏。一審依「殺人未遂罪」，判刑5年6月。案經上訴，高院二審改認定潘男僅有傷害故意，輕判2年，可上訴。

判決指出，曾有傷害、毒品等多項前科的潘姓男子（31歲），案發前借住三重朋友家中。但案發前一天，他與附近住戶爭執，心生不滿。而案發當天凌晨，他一口氣服用了8包毒咖啡包後，精神出現異常，覺得自身安全受到威脅，竟配戴面罩、面具、手持盾牌及開山刀，隨意在路上砍傷張姓鄰居，還大罵張男「去死」，張南頭部、手部均遭砍傷，2人在地上扭打。

警方獲報後，趕赴現場，由於潘男身材魁武，頭戴全黑特警防彈面罩，又持盾牌、開山刀，警方不敢大意，拔槍大聲喝斥他丟掉武器。潘男起先假意配合，突然舉起盾牌，撿起開山刀，用戰鬥進攻半蹲方式朝警方逼近。警方見潘男疑似要展開攻擊行為，立即拉槍上膛，大喊「你在幹嘛？放下！把刀放下」，雙方僵持了幾秒後，潘男知不敵，將刀朝地上丟，放棄抵抗，警方將他移送法辦。檢方依照「殺人未遂罪」嫌，提起公訴。

一審法院審理時，潘男辯稱只是把開山刀舉起來嚇嚇他，沒說「去死」。但合議庭認為，被害人頭部傷勢極深，屬人身要害，可見潘男已有殺人企圖，故依「殺人未遂罪」判刑5年6月。案經上訴，高等法院二審審理後，改認定潘男僅具有傷害故意，因此依照傷害罪的規定，輕判潘男有期徒刑2年。

潘男還押時，冷冷瞪視記者，而對記者詢問「對判決滿意嗎？」、「有沒有要上訴？」、「有沒有要賠償被害人？」他都不願回答。

▼潘姓男子當時穿戴特警裝備，持盾牌、開山刀朝警方逼近。（圖／記者陳以昇翻攝）