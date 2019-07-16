美女醫蔡佳芬偷吃董座！開大絕討千萬房產　前夫願買回「秒漲7百萬」

▲美女醫師蔡佳芬外遇判賠百萬，事後她要求前夫分割千萬房產。（圖／翻攝自Facebook）

突發中心／台北報導

知名皮膚科女醫師蔡佳芬，2016年間與漢唐光電董座徐國良爆出婚外情，丈夫台大醫院外科主治醫師陳克誠起訴求償600萬元，二審改判蔡佳芬、徐國良連帶賠償100萬元確定。事後，蔡女反擊出招，提出分割陳男贈與她及2人共有的一戶5樓及6樓頂加房地的要求，陳男16日出庭時表示，願意付錢買回一半的房產，但蔡女一開口卻是漲價700萬元，導致協議再度破局。

16日庭訊時，陳克誠表示，婚前他出資購買這間位於北市大安區的公寓，5樓坪數約23坪，6樓頂加約10坪，而婚後他將房地贈與蔡女後改為夫妻共有。如今蔡女提出分割5樓房地，陳男表示他沒有意見，但6樓頂加部份沒登記，非歸屬在5樓的權狀上，因此不能分割。

陳克誠還提到，當初有談到給蔡女200萬元買回另一半，但雙方談妥後不久，對方就反悔，再開口時，竟是漲價到900萬元才願意出售，因此無法和解。此外，該屋先前鑑價約1500萬元，而蔡女還正在負擔1千萬元的房貸，該屋的殘餘價值也還約有500萬元，陳克誠表示，「若蔡女願意，可以給她250萬元買回另一半房地，並且負擔剩下房貸」。

對此，蔡佳芬的律師則表示，該屋是陳克誠婚後贈與，也是2人共有，確實可分割，而對於陳男所提出的變價分割辦法，將會再與蔡女進行討論。

法官庭訊後，也要求雙方要在1個半月內提出明確價格、剩餘貸款、房屋使用狀況及鑑價報告等詳細資料，且須提出適當的解決方案，並於9月10日上午再進行審理。

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