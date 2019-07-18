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社會 社會焦點 保障人權

控小女友偷滑鼠墊索賠50萬　偷拍男再逼復合：給我100次高潮

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突發中心／綜合報導

王姓男子在2017年3月間透過網路交友認識16歲少女小玲（化名），交往期間多次偷拍裸照，後來雙方分手，他認為女方未經自己同意拿走一個滑鼠墊，竟開口索賠50萬元，或者也可以選擇繼續當自己的女友，並給他100次高潮。新竹地檢署檢察官認為，王男拍攝不雅照片罪證確鑿，日前依兒童及少年性剝削防制條例起訴，同時建請法官從重量刑。

打電腦,遊戲,電腦,宅男,電動（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲王男指控小玲偷走他的電腦滑鼠墊，如果不賠償就要提告。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本案無關）

根據《自由時報》報導，王男在去年6月交往期間，趁著雙方視訊聊天時用手機偷偷拍下24張不雅照，接著三度趁在汽車旅館發生性關係時，未經女友同意拍下32張裸照。小玲一直忍到今年3月才決定分手，沒想到竟被指控偷走滑鼠墊，男方一開口就要求賠償50萬元，如果不從，也可以選擇繼續當男女朋友，還要讓對方達到100次高潮，她擔心受害，不得已才簽下50萬元的本票。

小玲事後越想越害怕，加上王男仍頻頻寄信給家人表達不滿，這才趕忙報警處理。由於警方在王男住處的電腦、手機查扣相關不雅照，新竹地檢署檢察官認為他犯後根本毫無悔意，除了依兒童及少年性剝削防制條例起訴外，同時也建請法官從重量刑；至於恐嚇以及恐嚇取財的部分，因為沒有明確事證不起訴。

▼王男開出雙方復合並給予100次高潮的條件。（示意圖／CFP，與本案無關）

▲性愛,做愛,上床。（圖／視覺中國）

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關鍵字：新竹地檢署,兒童及少年性剝削防制條例

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