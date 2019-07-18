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快訊／台南渣男騎車拖狗「致吐血不治」！熱心路人半夜怒攔狂吼　網洗版肉搜

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▲▼台南虐狗案。（圖／Facebook／吳姓網友）

▲台南冷血飼主騎車拖著狗在路上跑，導致狗狗四肢流血。（圖／Facebook／吳姓網友，以下同）

網搜小組／綜合報導

台南市一名狗飼主在18日凌晨在台南中華路上騎車時，將飼養的狗綁在機車後方，讓狗只能跟在後頭跑，導致狗狗四肢破皮流血。路人看見後，立刻責罵飼主，並將狗狗送醫搶救，但狗狗仍搶救無效過世。有民眾指出，目前虐待狗狗的飼主在東門派出所，正準備做筆錄。網友得知後，立刻回應「馬上到派出所」。

一名網友在FB上貼出影片表示，他行經台南市中華路時，看見一名騎士「騎車拖自己的狗跑」，導致狗狗四肢破皮、流血，甚至還跑到吐血，「責備他還死不認錯說那是他自己的狗，我們強制送狗到醫院狗狗失血過多休克搶救中，他想紅就讓他紅，大家分享出去，搶救無效狗狗過世了。」

▼網友將狗狗送往醫院，車子後座沾滿狗狗的血。

▲▼台南虐狗案。（圖／Facebook／吳姓網友）

影片畫面可見，地板上都是血，狗狗的四肢也都發紅流血，趴在地上喘息。原PO憤怒質疑，「你養的狗就能這樣嗎？」飼主卻冷回，「那是我養的狗。」案件發生後，有網友指出，這名飼主目前在台南市東區崇善路55號的東門派出所，正準備做筆錄。

眾人看完後憤怒回應，「太過分了吧，狗狗是無辜的啊」、「換拖他在路上跑，虐狗虐這樣，沒人性」、「正義哥，該出門了，這種人太惡劣了」、「肉搜他，生命不是讓他這樣糟蹋的」。

分享出去 真的是垃圾行為 狗狗 一路好走 好好的跟菩薩去修行 長得真的很大 很漂亮 虐狗的 你會受到制裁！

黃小波發佈於 2019年7月17日 星期三

台南中華路，半夜虐狗，騎車拖自己的狗跑，四肢都破皮流血了而且狗還跑到吐血，責備他還死不認錯說那是他自己的狗，我們強制送狗到醫院狗狗失血過多休克搶救中，他想紅就讓他紅，大家分享出去，搶救無效狗狗過世了

吳展霈發佈於 2019年7月17日 星期三
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關鍵字：寵物,飼主,冷血飼主,渣男,狗狗,虐狗,虐待動物

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