遭報導涉入貴婦團詐健保案　李晶玉告華視獲償20萬

▲李晶玉告華視，二審勝訴獲償20萬元。（圖／記者李鍾泉攝）

記者吳銘峯／台北報導

政論節目主持人李晶玉，不滿華視的夏姓記者對她做出「貴婦A健保案 李晶玉遭鎖定約談」網路新聞，對華視與該名記者起訴求償200萬元並道歉。一審判決李晶玉敗訴，李婦上訴二審，高等法院16日改判李婦勝訴，華視與該名記者必須連帶賠償20萬元，並在華視新聞網首頁刊登道歉聲明1日。可上訴。

判決指出，華視夏姓記者於2016年3月30日上午PO出的新聞，當時記者根據壹週刊、周刊王的新聞，做出「貴婦A健保案 李晶玉遭鎖定約談」的網路新聞，內容還提到「刑事局日前偵破一起『貴婦詐健保案』…向健保局詐領保險金，…主播李晶玉等，都以被警方列為第二波偵查對象」李婦不滿名譽受損，一狀告上法院，求償名譽損失200萬元，並要求華視與該記者道歉。

一審駁回李婦聲請，李婦上訴二審，案件審理期間，華視主張該名記者已善盡查證責任，另外還舉出蘋果日報2011年頭版的「真稀奇！政大院長娶媳婦規定包2千」報導，提到現任國立政治大學校長郭明政，2011年兒子娶媳婦時，遭媒體報導，寄電子郵件邀請同事赴宴還開出紅包價。郭明政認為名譽受損，除控告蘋果日報外，把跟追新聞的中天電視也列名被告，起訴求償1000萬元，但一路敗訴到三審確定，故華視認為已善盡查證義務。

全案於16日宣判，高院改判決李婦勝訴，華視與記者必須連帶賠償20萬元，另外還要在「華視新聞網」首頁刊登道歉聲明1日。高院改判理由指出，記者自陳引述周刊之報導內容，未進一步查明報導內容是否屬實、李晶玉是否涉案，顯見記者未盡合理查證義務。而該報導侵害李晶玉之名 譽，使其受有精神上之痛苦，華視公司為其僱用人，故高院要求華視與記者須連帶賠償，並刊登道歉啟事，以回復李晶玉名譽。可上訴。

