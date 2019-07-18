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韓離總統大位「還差得遠」！　柯文哲：讀的書只夠當北農總經理

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▲▼柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者羅婉庭攝、記者季相儒攝）

▲柯文哲說，韓國瑜書讀得不夠。（合成圖／記者羅婉庭攝、記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

國民黨黨內初選結果出爐後，確定由高雄市長韓國瑜代表參選2020。對此，台北市長柯文哲直言，韓國瑜讀的書「只夠當北農總經理」，距離國家總統「還差得遠」，目前聚集的人氣也是靠「戴帽子」收穫的。

韓國瑜確認出線後，柯文哲曾說，自己現在開始要認真想許多事，至於「與郭合作」，他則表示，「不是你想跟人家合作，人家就要跟你合作。」

柯文哲接受《新新聞》及《風傳媒》訪問時說明，國民黨的參選人中，就算郭台銘口無遮攔，至少是當過大老闆的，有著一定的水準，但「媽啊！韓國瑜…好可怕」。

▼柯文哲表示，韓國瑜出線「好可怕」。（圖／記者葉南州攝）

▲▼柯文哲出席里長座談。（圖／記者葉南州攝）

柯文哲說明，韓國瑜不如他這種「清白從政」的人，農舍等方面的問題太多，並不耐打。他提到，韓國瑜應該去說服台灣人民，「這是他的責任，民主政治還是票票等值，還是說服的過程。」

柯文哲說，韓國於的教育水準不夠高，讀的書只夠當北農總經理，想當國家總統還差得遠，目前所擁有的聲量都是靠「戴帽子」得來的，只要將窮苦的帽子扣在頭上，就能達到金鋼不壞的效果。

不過，柯文哲言論一出，民進黨議員王世堅立刻回應，柯文哲不但批評韓粉「多數是Loser」，還說韓國瑜書讀得不夠，相當傲慢、自大，「要是（柯文哲）今天是夜市賣蚵仔麵線的，他敢這樣罵韓國瑜嗎？」

▼柯文哲說，韓國瑜將窮苦的帽子扣在頭上，就達到金鋼不壞的效果。（圖／記者葉南州攝）

▲▼柯文哲出席里長座談。（圖／記者葉南州攝）

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關鍵字：柯文哲,韓國瑜,2020大選

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