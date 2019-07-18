衝廣德家爆氣開噴！女韓粉嘆「好累」209字吐心聲：我才是真正的受害者...

▲女韓粉日前爆氣嗆學生引發爭議。（圖／東森新聞）

地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前在新竹舉行造勢晚會時，號召韓粉7月6日到高雄觀光，當天一名身穿國旗衣的女韓粉，因不滿知名煎餅店「廣德家」響應罷韓活動，竟情緒失控飆罵在場的女學生及店家，引起外界熱議，該名韓粉17日在臉書發文直喊「我才是真正的受害者」！

高雄知名香蕉煎餅店「廣德家」6日發起罷韓換1元煎餅的活動，還反串推出「發大財煎餅」一份賣韓粉1000元，楊姓女韓粉入內消費時驚見這場活動，氣的當場大罵，還與現場女學生發生言語衝突，離去前更怒吼，「去死吧！」，引發一連串後續討論。

▲事後女學生也發文「還原事件經過」。（圖／東森新聞）

事件曝光後，除了廣德家飽受騷擾之外，女學生的身分也被韓粉肉搜出來，她不堪外界壓力傷心落淚，而當時在現場飆罵的楊姓女韓粉17日凌晨近4時則在個人臉書發文，表示謝謝韓家軍們的鼓勵及安慰，「我會堅強的，煎餅事件的委屈值得了」，她也希望事件能早日落幕，不要再有人受傷，「我們都是一家人（台灣）要相親相愛的。」

但才說完要相親相愛，楊姓女韓粉隨即話鋒一轉反問煎餅店老闆，「你的委屈有我可憐嗎？」，她表示，自己也被一大堆人霸凌、恐嚇，「你/妳們不是受害者，我才是真正的受害者」，她強調，自己當天並沒有罵人，只是感到相當氣憤，這幾日來的沉默全因「我們都是中華民國的一家人，我不想再追究法律責任」！

文末，她再說，「拜託你/妳們可以停止再說罷免韓國瑜總統了吧！愛與包容是有限度的」。

▲高雄知名香蕉煎餅店廣德家老闆。（圖／記者吳奕靖攝）

▲女韓粉在臉書上吐心聲 。（圖／翻攝自女韓粉臉書）

【更多新聞】

韓粉闖罷韓商家開噴！6度跳針狂嗆「他哪裡不好」...女學生573字還原經過



影／藍總統初選民調揭曉！韓粉高喊：韓國瑜凍蒜...民眾怒吼「愧對高雄」爆插曲



李佳芬淚喊：我不是鋼鐵人...她狠諷「政治暑假檔」上映：該哭的是高雄市民