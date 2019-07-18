林飛帆籲打造「非韓家園」！王淺秋127字回擊：不必老是抹紅抹黑

▲韓國瑜18日下午到鼓山高中勉勵舉重選手，面對非市政問題，都僅簡短回應「謝謝」。（圖／記者賴君欣攝）

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

太陽花學運領袖、現任民進黨副秘書長林飛帆在專訪時談到，自己加入民進黨是因為韓國瑜出現，更直言要打造「非韓家園」。對此，高雄新聞局長王淺秋發聲明回應：「林飛帆決定投靠自己口中批評的民進黨是他的選擇」，要林搞清楚民進黨失去民心的原因，「不必老是把韓國瑜抹紅抹黑當代罪羔羊」。

林飛帆18日上午接受媒體人周玉蔻的廣播節目專訪，提到自己加入民進黨的臨門一腳，是因為韓國瑜出現，「最擔心韓國瑜當總統，過去民進黨努力拚下的進步價值都會被推翻」，因此現階段重要任務，就是打造「非韓家園」。

▲林飛帆接受廣播節目專訪。（圖／《周玉蔻嗆新聞》提供）



韓國瑜下午到鼓山高中勉勵舉重選手，受訪時被問到此事，第一時間只回答「謝謝」，直到一個小時後，新聞局長王淺秋才發表書面127字聲明回應：「林飛帆所批評市長的主張，包括能源政策，都是台灣民眾公投曾經一票一票决定出來的。是民進黨政府踐踏民意、污辱了民主的價值」。

聲明中提到，林飛帆決定投靠自己口中批評的民進黨是他的選擇，但他必須先弄清楚，民進黨失去民心，是他們離人民愈來愈遠，「不必老是把韓國瑜抹紅抹黑當代罪羔羊」。

王淺秋回應全文：

林飛帆所批評市長的主張，包括能源政策，都是台灣民眾公投曾經一票一票决定出來的，是民進黨政府踐踏民意，污辱了民主的價值。

林飛帆決定投靠自己口中批評的民進黨是他的選擇，但他必須先弄清楚民進黨失去民心，是他們離人民愈來愈遠，不必老是把韓國瑜抹紅抹黑當代罪羔羊。