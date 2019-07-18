速度比F-35快30%　殲-31「變胖」勝任解放軍下代艦載機

▲全新殲-31模型亮相第53屆巴黎航展。（圖／翻攝自微信公眾號「兵工科技」）

軍武中心／綜合報導

中國航空工業集團公司於上個月攜帶殲-31（FC-31）最新版本模型亮相巴黎航展，有觀察發現，從這幾次的陸續曝光「鶻鷹」似乎變得越來越胖，在加大內部空間容量的同時，更有利於提升該機載油量增加航程。這款被定位具備截擊能力的多用途戰鬥機，未來全面作戰能力將更能勝任解放軍新一代艦載戰鬥機任務。

微信公眾號「兵工科技」指出，從殲-31的1.0技術驗證機、2014年珠海航展殲-31的 2.0模型、2.0實機，到剛落幕的巴黎航展上新殲-31模型，已體現出設計方對於該機性能提升的要求，以及對其更清晰明確的功能定位。以整體來看，「鶻鷹」此次最明顯就在於設計變得更厚、更豐滿，機頭明顯更為粗壯，與美國F-35更為接近。

這表明殲-31在機體結構上有所調整，為了進一步提升作為中型戰機的載荷能力，加大內部空間容量，對於增加更新、性能更全面的航電、傳感器系統而言將非常有利的，能夠有效提升殲-31的態勢感知能力、電子對抗能力，更多的空間也有利於提升載油量，增加航程。

▼殲-31的1.0技術驗證機。（圖／翻攝自維基百科）

其次從機翼來看，今年巴黎航展上的殲-31模型機翼面積似乎比過去的技術驗證機面積更大。文章表示，更大的機翼面積，從技術角度來講可以有效增加飛機的升力，抵消因飛機「豐滿」而造成的增重。此外，機翼面積的增加，也意味機翼後緣向後擴張，機翼後緣角度增大，這在氣動角度看有利於減少空氣分離，以增加機翼升力，同時還能減少飛行阻力。

殲-31的設定最大飛行速度1.8馬赫，超過目前極限速度保持在1.4馬赫左右的F-35，具有較強的截擊作戰能力。而從該機新總體設計方案來看，殲-31將新定位成一款具備截擊能力和較強機動性，可以執行制空作戰任務的多用途戰鬥機。未來若國產化，既可成為殲-20重型制空戰鬥機在空戰中的好幫手，也可以與其錯開任務配置，執行對面攻擊任務。

文章最後強調，殲-31全面的作戰能力也讓其能更好勝任新一代艦載戰鬥機的任務。畢竟以蘇-33設計為底子的殲-15，雖然具備一定的對面攻擊能力，但在執行航母戰鬥群內的反艦、對陸攻擊等任務時，攻擊能力與殲-31仍有一大段差距。

▼F-35A。（圖／翻攝自美國空軍官網）