德義法領袖結束基輔行程　力挺烏克蘭加入歐盟

▲德、義、法和羅馬尼亞4國領導人出訪基輔，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

德、義、法3國領導人在當地16日前往烏克蘭，與總統澤倫斯基會面，而羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）也在基輔加入了這場談話。會後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在聯合記者會上指出，4國領導人都支持烏克蘭立即取得加入歐盟的候選資格，並承諾為烏提供更多軍援。

綜合外媒報導，德、義、法3國領導人16日在結束基輔的訪問行程後，目前已搭乘火車離開烏克蘭。3人在結束訪問前，與澤倫斯基和約翰尼斯共同召開了記者會，展現歐盟3大經濟體力挺烏克蘭對抗俄軍的態度，而烏克蘭能否加入歐盟的議題也成為焦點。

目前是歐盟輪值主席國的法國總統馬克宏指出，同行的領袖一致支持烏克蘭立即獲得歐盟候選國地位，而法國也將運交6門榴彈砲給烏克蘭。義大利總理德拉吉（Mario Draghi）則表示，「我們正處於歷史的轉折點，烏克蘭正在捍衛民主和自由的歐洲價值。歐盟不能再拖延讓烏克蘭入盟的進程，義大利將在下週的高峰會上支持烏克蘭。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）則強調，烏克蘭一直都是歐洲這個大家庭的一員，德國也非常贊成，並支持烏克蘭加入歐盟。他同時也承諾，德國會繼續為烏克蘭提供更多武器，「我們正在訓練烏克蘭軍隊使用最先進的武器，並將為烏克蘭運送現代Iris-T防空系統和特殊雷達，以保護當地城市免受空襲」。

歐盟預計將在下週舉行的高峰會上，就烏克蘭申請入盟一事進行辯論。儘管德國、法國、義大利、羅馬尼亞和歐盟委員會都支持烏克蘭加入歐盟，但相關申請必須獲得所有27個成員國一致的認可才行。歐盟此前曾警告，即使歐盟批准了烏克蘭的候選身份，烏國預計也會受嚴格的條件限制，而且它們或許要花上數十年的時間才能正式入盟。

澤倫斯基如今已改變烏俄戰爭剛爆發時的想法，了解讓烏克蘭通過特殊程序、迅速加入歐盟窒礙難行，但他強調，「我們必須共同邁出第一步，因為烏克蘭已準備好成為歐盟的正式成員，而且我們所有國民都渴望入盟。」儘管如此，烏克蘭政府卻不願接受成為歐盟有條件會員資格的提議，聲稱任何討論的起點都是烏克蘭的法律地位。