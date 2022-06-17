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華郵：北京欲仿效俄國　以核武威脅阻美干預台海

▲▼美國軍艦穿越台海航行。（圖／CFP）

▲美國軍艦不定期穿越台海航行，每每引起中國不滿。華郵專欄作家羅金指出，北京可能會仿效俄國用核武做要脅，嚇阻美國干預台海。（圖／CFP）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓16日專電

華郵專欄作家羅金今天撰文指出，北京欲仿效俄國用核武做要脅，嚇阻美國干預台海。他引述美國高階將領形容2020年代是「令人關切的10年」，指中國可能不久就能超越美國，成亞洲軍事霸權。

羅金（Josh Rogin）今天在華盛頓郵報（The Washington Post）以「中國軍事擴張逼近危險臨界點」為題發表評論文章，指亞洲越來越多人擔憂中國大幅擴軍，很快就會成為區域軍事霸權，恐因此壯大膽量對台發動戰爭。

羅金表示，上週在新加坡舉辦的「香格里拉對話」亞洲安全會議上就能感受到這股急迫性。3天活動討論下來，與會者普遍認為，中國積極在未來幾年成為亞洲主導軍事力量，若成功做到，恐動用武力征服台灣民主。

羅金在香格里拉對話期間專訪美國印太司令阿基里諾（John C. Aquilino）。阿基里諾以「史上最大幅度」形容中國建軍發展，且速度正在加快；他認為中國企圖成為區域霸權，改變亞洲國際秩序，希望屆時能主導規則制定，在不須擔心任何限制下使用軍力。

羅金指出，阿基里諾不願就中國軍力何時可能在亞洲超越美國給出明確時間點，但他以「令人關切的10年」（the decade of concern）形容2020年代。

▲▼華郵專欄作家羅金。（圖／翻攝自Facebook／Josh Rogin）

▲華郵專欄作家羅金。（圖／翻攝自Facebook／Josh Rogin）

羅金提醒讀者，美國前印太司令戴維森（Phil Davidson）去年3月曾指，中國犯台「未來6年」是關鍵；2027年則是中國國家主席習近平第3任期最後一年，這可能是他個人心中統一台灣的期限。

羅金認為，中國積極打造軍力，到時若入侵台灣，就能用核武做為要脅，嚇阻美國干預，這是仿效俄羅斯模式。

他說，北京正擴大區域軍事部署，包括在柬埔寨建立秘密海軍基地、與索羅門群島簽署秘密軍事合作協議，且成功研發極音速飛彈、反衛星雷射等新技術，能在台灣出事時防堵美軍。不僅如此，中國現在不再視台灣海峽為國際海域。

相較之下，羅金擔心美國軍事發展不及中國擴軍速度。他表示，國防部投入的新研發資金，好幾年後才看得到成果，即使美英澳成立AUKUS三方聯盟，澳洲要等到2030年代後期才拿得到核動力潛艦，美國印太司令部也面臨預算問題。

羅金強調，要維持美軍在印太區域的軍事優勢既不容易，也不便宜。但若讓中國認為自己能輕易拿下台灣，台海因此開戰，代價會高昂許多。他呼籲：「美國沒有時間等到下一個10年，再對抗中國在亞洲的軍事擴張。」

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