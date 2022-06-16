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德、義、法領袖抵達烏克蘭！　基輔瞬間「空襲警報大響」

▲▼德義法領袖抵達基輔。（圖／路透）

▲德義法3國領袖抵達基輔。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

經過數週的準備後，德、義、法3國領導人目前已抵達烏克蘭首都基輔，並預計在當地16日上午與總統澤倫斯基會面。不過，3國領導人剛到達基輔火車站，當地的空襲警報就突然響起，讓現場氛圍緊繃不已。外媒指出，西方國家對烏的軍援議題料將成為這場會面的焦點，因為烏克蘭最近不斷要求各國為烏克蘭東部和南部的前線提供援助。

綜合外媒報導，為了展現歐洲對烏克蘭的支持，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和義大利總理德拉吉（Mario Draghi）在16日展開基輔訪問之旅，以平息烏克蘭國內對3國因應烏俄戰爭的批評。

▲▼德義法領袖抵達基輔。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭副總理在基輔火車站迎接各國領袖。（圖／達志影像／美聯社）

過去烏克蘭曾多次公開抨擊這3個歐盟大國對烏俄戰爭的立場曖昧不明，而且為烏克蘭提供軍援的速度也十分緩慢，完全將自己的國家利益置於烏克蘭的自由安全之上。總統顧問波多里亞克（Mykhailo Podolyak）還痛斥，「如果你認為我們該輸，那就直接告訴我們，這樣我們就能理解你為什麼會給我們這樣的武器。」

▲▼德義法領袖抵達基輔。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬克宏表示，他們此行的目的是為了展現歐洲對烏克蘭的支持。（圖／達志影像／美聯社）

馬克宏在抵達基輔後告訴記者，他們此行的目的是為了向烏克蘭發出明確訊息，即歐洲將為英勇抵抗外敵的烏克蘭提供支持。他也承認，現在就要立即談論當前與未來的狀況十分困難，「因為我們知道，未來幾週的局面將會非常困難」。

馬克宏也指出，他們將與烏克蘭總統澤倫斯基會面，並前往「一個發生過大屠殺的戰爭現場」。外媒認為，西方國家對烏的軍援議題料將成為這場會面的焦點，而歐盟也將在17日對烏克蘭作為歐盟候選國的地位提出建議。

據CNN報導，就在3國領導人抵達基輔火車站之際，當地的空襲警報就瞬間大響。雖然警報響起並不一定意味著當地發生了襲擊，但這個已成烏克蘭日常的警告，還是讓現場氛圍緊繃不已。

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