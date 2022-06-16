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導彈、魚雷、主砲皆上膛　陸052D和外艦西沙對峙47小時

▲▼052D型長沙艦副艦長施軍透露，該艦曾在西沙與外軍艦對峙達47小時，一度進入導彈、魚雷及主副炮皆上膛的緊急狀態。（圖／翻攝自中國軍視網）

▲052D型長沙艦曾在西沙與外軍艦對峙達47小時，一度進入導彈、魚雷及主副炮皆上膛的緊急狀態。（圖／翻攝自中國軍視網）

軍武中心／綜合報導

南海局勢衝突不斷，解放軍052D型導彈驅逐艦長沙艦傳出，曾在西沙群島附近海域與外國3艘艦艇進行長達47小時對峙，甚至進入「導彈連接發火電纜、魚雷最後準備、主副炮掛彈」的一級戰鬥狀態，戰火一觸即發。

中國為迎接二十大舉行，近日在北京舉行全軍主題團日活動，052D型長沙艦副艦長施軍在活動上表示，長沙艦自2015年8月入列以來，出海訓練和執行任務期間一年比一年多，2021年一年出海近300天，航程達6.7萬海里，相當於繞赤道3圈。

施軍指出，2022年初長沙艦剛完成一次專項任務，返航途中接到命令前往西沙海域執行協防任務。「當時，外軍3艘艦艇從三個方向抵近西沙島礁，企圖闖進我國12海里領海線。」

施軍稱，當時情況緊急，長沙艦全速航行抵達預定陣位後，迅速轉入一級戰鬥部署。接著「導彈連接發火電纜、魚雷最後準備、主副炮掛彈」，同時艦員使用中英文雙語向外軍喊話：「這裡是中國領海，請立即遠離，否則我有權採取近一步措施」。雙方持續對峙47小時後，外國艦艇最後放棄離去。

▼長沙艦130毫米主炮進行火力射擊。（圖／翻攝自新華網）

中國南海艦隊遠訓編隊進入東印度洋進行各式演練。圖為指揮艦長沙艦130毫米主炮進行火力射擊。（圖／翻攝自新華網）

長沙艦是中國海軍第二艘052D型導彈驅逐艦，2015年8月12日入列，現服役於南海艦隊驅逐艦第九支隊。該艦配置相控陣雷達、通用垂直發射系統，以及遠程艦空導彈組成的區域防空武器系統，因此素有「中華神盾」的美名。值得一提的是，這是第三艘以「長沙」命名的艦艇，見證中國海軍從無到有、由弱變強的成長道路，中國國家主席習近平特別在2018年海上大閱兵，登上以該艦作為指揮艦進行閱艦。

資料顯示，052D的誕生是讓中國海軍首次能夠實現共架發射水面艦艇防空、反艦或反潛等多種艦載武器，可單獨或協同海軍其他兵力攻擊水面艦艇、潛艦，區域防空和對海作戰能力較強，也具對地打擊能力。目前052D已陸續服役達24艘，1艘即將入列、5艘分段合攏、7艘仍在建中，預計建造總數達37艘以上。

▼解放軍在2018年4月12日於海南島三亞外海舉行南海海上大閱兵，包括遼寧艦在內共有48艘軍艦與核潛艇、76架戰機，以及上萬名官兵參加。（圖／翻攝自大陸央廣軍事）。

▲▼解放軍在2018年4月12日於海南島三亞外海舉行南海海上大閱兵，包括遼寧艦在內共有48艘軍艦與核潛艇、76架戰機，以及上萬名官兵參加。（圖／翻攝自大陸央廣軍事）。

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