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解放軍三大戰區「罕見密集海上演練」！　聚焦兵力投送、隱蔽滲透

▲▼北、東、南三大戰區所屬部隊近期密集展開罕見的海上演練。（圖／翻攝自央視）

▲北、東、南三大戰區所屬部隊近期密集展開罕見的海上演練。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸官媒微信公眾號「政知圈」近日撰文指出，近期北部戰區、東部戰區、南部戰區密集展開演練。報導稱，不同於尋常的實兵對抗演練，這些演練聚焦遠距離兵力投送、隱蔽滲透等任務，並且，這些演練均在海上進行。

據《中國軍網》16日披露，近日，第80集團軍某合成旅聯合地方民用運力，展開了一場海上遠程投送演練，探索陸軍合成部隊快速高效海上投送新模式。

解放軍陸軍部隊進行跨區域投送演練並不少見，但以往類似演練大都通過陸上交通工具進行。聯合民用運力進行海上遠程投送演練並不多見。

報導指出，該旅裝備、人員利用大型民船進行跨晝夜海上投送，到達目標碼頭後進行卸載集結。

該旅某營營長透露，此次演練借助地方運力，積極探索大型裝備海上投送的新模式。報導中，80集團軍某旅保障部部長孫華東表示，此次演練檢驗了部隊快速反應和遠程兵力投送能力，為下一步依托民用力量高效組織投送積累了經驗，為部隊形成全域作戰能力奠定基礎。

▲▼北、東、南三大戰區所屬部隊近期密集展開罕見的海上演練。（圖／翻攝自央視）

無獨有偶，據《光明網》6月1日報導，解放軍第74集團軍某旅前不久同樣攜手聯勤保障、國防動員、地方交通戰備等多方力量，依托地方港口和大型民船組織多點同步裝載，開展海上投送訓練。

報導稱，該旅緊貼實戰需要，嚴密組織海上投送，裝、航、卸全過程均按照實戰標準實施，晝夜連貫展開機動集結，動中編隊快裝快卸。

根據公開資料，前述進行演練的第80集團軍、第74集團軍，分別隸屬於解放軍北部戰區、南部戰區。

此外，《央視軍事》6月10日發布消息披露，第72集團軍某旅近日在東海海域展開海上隱蔽滲透演練，重點進行民船裝航卸和換乘訓練，軍地聯動錘煉海上遠距離投送能力。

央視披露，此次演練軍地聯動，官兵結合民船載量分配人員、船隻，探索出快速裝卸槽道式沖鋒舟的方法，保證特戰小隊齊裝滿員、快速出發、隨時能打。

央視指出，特戰小隊渡海到達預定區域後，還完成了潛伏生存、引導打擊等多項內容考核。

據悉，此次演練部隊重點使用民船換成槽道式衝鋒舟進行海上滲透，大幅提升特戰分隊遠距離海上投送能力。

公開資料顯示，72集團軍隸屬解放軍東部戰區。相比東部戰區此前舉行的各類軍兵種聯合演練，隱蔽滲透演練並不常見。

軍事評論員宋忠平表示，東部戰區組織官兵在東海海域進行滲透演練，對於針對台海局勢的軍事準備具有重要意義。所謂隱蔽滲透，其最主要的任務是戰場偵察。宋忠平表示，特戰隊員事前通過各類偽裝的途徑滲透至敵方一線，遂行偵察、火力引導等任務，這在戰場中很正常。

▲▼北、東、南三大戰區所屬部隊近期密集展開罕見的海上演練。（圖／翻攝自央視）

除了這次滲透演練，《央廣網》5月27日披露，75集團軍某合成旅近日在粵東海訓場開展渡海登島穿插滲透演練。

央廣網文章提到，搶灘登陸、隱蔽接敵、爬坡越障、穿插滲透等課目依次展開，有效檢驗部隊在陌生環境的穿插滲透能力，提升了官兵在陌生地域、複雜情況下克敵制勝本領，為下步遂行多樣化任務打下堅實基礎。資料顯示，75集團軍隸屬解放軍南部戰區。

此前，5月23日，美國總統拜登在訪日期間公開表態稱，不接受中國大陸以武力奪取台灣，如果中國對台灣地區發起行動，美國就將進行軍事干預。

大陸國防部回應稱，搞「台獨」是死路一條，支持「台獨」也是一條不歸路。中國人民解放軍枕戈待旦，採取一切必要措施，堅決挫敗外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀。

在剛剛結束的香格里拉峰會上，國務委員兼國防部長魏鳳和發言強調，如果有人膽敢把台灣分裂出去，解放軍一定會「不惜一戰、不惜代價，一定會打到底」。

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