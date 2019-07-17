蔡易餘視察前瞻44億元防汛工程　百餘台移動式抽水機

▲▼ 颱風來襲，立委蔡易餘視察前瞻計畫防汛工程。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

輕度颱風丹娜絲腳步陸續逼近，中央氣象局17日上午11時30分已發布陸上颱風警報，立委蔡易餘爭取前瞻治水經費四十四多億元，目前核定工程已陸續施工，並連續二天邀集經濟部水利署、嘉義縣政府等地方人士，前往布袋、東石、義竹等排水系統視察相關治理工程，他表示，已完工部分希望可盡快上線發揮功能，至於還在施工中之工程，則要求水利署務必做好防範措施，不要成為防汛破口，並呼籲颱風來襲，鄉親務必做好防颱準備。

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蔡易餘個人及服務團隊連兩天視察掌潭過溝、新店排水(後鎮抽水站下游)、布袋鎮新塭排水出海口左岸、布袋鎮金陵排水與支線匯流口、金陵排水吟海橋段、港墘排水、塭港排水系統水門抽水站、東石附帶排水路、海埔地排水系統抽水站、考試潭排水系統抽水站及栗子崙排水西崙抽水站前池擴建等11處治理工程。

蔡易餘說，為避免沿海地區再次淹水，這次前瞻基礎建設計畫，共計44.8億元預算陸續投入，若全部完工後發揮效果，未來將大幅降低淹水可能性。另外，已爭取到110台移動式抽水機，可作為加強治洪補足的功能，這次中央大力提供經費，期許能有立即有效的改善。

蔡易餘指出，很多鄉親擔心颱風來襲會影響沿海地區治水工程，部分尚在施工中的還無法發揮效果，因次特別要求水利署務必做好防範措施、全面戒備，已完成工程盡快上線運作，至於還在工期中的不要成為防汛破口。