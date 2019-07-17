上任後首次面臨颱風來襲！韓國瑜下令高雄要做到「零損害」

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

輕度颱風丹娜絲來了！氣象局17日上午11點半發布陸上警報，這也是高雄市長韓國瑜上任後，第一次面對颱風來襲，他提到心情是嚴陣以待，今天下午6點會進入災害防治中心，也跟軍方指揮官聯絡都好，隨時投入救災工作，希望面對颱風能做到「零損害」。



▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

高雄市長韓國瑜上任後，首次面臨颱風來襲，心情是嚴陣以待，「今天下午三點會跟李四川副市長先了解清淤狀況，因為這跟防颱有密切的關係，六點會正式進入災害防治中心，來統籌防颱準備，而剛剛也跟軍方指揮官聯絡都好了，會準備100多人，隨時投入救災工作。」

韓國瑜提到，由於高雄幅員非常遼闊，昨天在市政會議上已再三強調「希望今年就任以來第一個颱風，能夠做到零損害，那各區區長、各局處首長也都下達命令，我想透過整個往南張開來，做個防護網，比什麼都重要，而去年淹水不光是林園、仁武、美濃、永安淹水都非常的嚴重，只是去年林園特別嚴重，所以對林園，我個人心裡面也是覺得壓力很大」。

▲高雄神農路清淤狀況。（圖／高市水利局提供）

而鳥松區經常遇雨則淹的神農路，這次也備受考驗，目前水利局已在上游處設置沙包擋水，將上游下來的水，利用分洪的概念，將水位導向另一方向的水路，藉由提早分流概念，讓水流不要全集中往現有清疏方向及水管路方向去，韓國瑜將在下午4點10分視察神農路清淤工程。