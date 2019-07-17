輕颱丹娜絲逼近竹苗熱到紫爆！鄭明典：很典型的東風過山的焚風

▲竹苗地區吹焚風，新竹峨眉12時30分高溫飆到38.4度。（圖／翻攝中央氣象局網站）

生活中心／綜合報導

隨著今年第5號颱風「丹娜絲」靠近，台灣北部竹苗地區吹焚風，氣象局副局長鄭明典在臉書上po文表示，這是很典型的東風過山焚風現象，截至14時為止，全台前10大高溫都在竹苗一帶，其中12時30分新竹峨眉飆到38.4度，超熱。

氣象局表示，受到颱風外圍環流沉降影響，今（17日）新竹地區、苗栗縣、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市盆地，桃園市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。花東縣縱谷，嘉義地區、金門縣，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、屏東縣為黃色燈號。

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截至14時為止，中央氣象局統計的日最高溫資料顯示，新竹峨眉最熱，12時30分來到38.4度，其次是苗栗高鐵測站，12時50分來到37.8度，第三名是新竹市香山，12時50分來到37.8度，苗栗造橋13時熱到37.7度，苗栗西湖12時50分也飆到37.7度。

▲竹苗吹焚風，截至14時為止，前10名都是37度以上。（圖／翻攝中央氣象局網站）

氣象局副局長鄭明典表示，這是「很典型的東風過山的焚風現象，如果伴隨低壓的東風更強，焚風就更明顯！，這樣的焚風程度，希望只是感覺熱，而不會有災」，從氣象局的溫度分布圖可看到，竹苗一帶的顯示顏色已達紫爆等級。