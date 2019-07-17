影／2張圖看丹娜絲放不放颱風假！　氣象局最新「風雨預報」出爐

記者賴文萱／台北報導

輕颱丹娜絲持續逼近台灣，氣象局已針對台東、屏東及恆春半島發布陸上颱風警報，至於有沒有機會放颱風假，重要參考指標的風雨預報也出爐。

▲丹娜絲陸警發布，台東、屏東、恆春半島納首波警戒區。（圖／記者季相儒攝）

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▲▼丹娜絲颱風24小時雨量預測。（圖／中央氣象局）

根據氣象局13時發布的最新風雨預報，降雨熱區宜蘭、花蓮、台東平地及山區估達80至150毫米，恆春半島平地也可達80至150毫米，另外，高雄市山區及新北市山區雨量為80至150毫米，北北基桃以及高雄、綠島蘭嶼平地降雨也估有80毫米。

▲▼丹娜絲颱風風力預測。（圖／中央氣象局）

至於風力預測部份，自17日13時到18日00時，屏東平均風力3-4級、陣風5-6級；恆春半島平均風力5-6級、陣風7-8級；台東平均風力5-6級、陣風7-8級；蘭嶼、綠島平均風力7-8級、陣風9-11級。

自18日00時至06時，屏東平均風力3-4級、陣風5-6級；恆春半島平均風力5-6級、陣風轉強變8-9級；台東平均風力5-6級、陣風7-8級；蘭嶼、綠島平均風力7-8轉9-10級、陣風9-11轉11-12級。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。氣象局預定17日16時00分再度更新風雨預報。