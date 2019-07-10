日韓代表WTO激辯！南韓稱「扭曲貿易」要求撤回管制　日拒絕

▲世界貿易組織9日於日內瓦召開理事會會議。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

世界貿易組織（WTO）貨物貿易理事會會議9日於日內瓦舉行，其中日韓兩方代表陷入激辯。南韓駐日內瓦大使白芝娥在會議上表示，日本政府強化半導體材料出口管制，是扭曲貿易的行為，必須撤回。對此，日本大使伊原純一則回應，相關舉措都依照WTO規範，沒有任何問題。

《共同社》報導，日本4日決定加強管制後，日韓雙方代表首次在WTO會議交流意見。白芝娥在會議上措辭嚴厲，批評日本政府強化半導體材料出口管制的對象僅針對南韓，此舉違背WTO規定，也不符合大阪G20峰會期間所追求的自由貿易原則。

日本常駐日內瓦國際組織代表團代表伊原純一則說明，日本舉措並非禁運，只是在落實出口管理的安全保障層面，這只是把以前簡易的出口程序恢復成普通作法。他強調，此舉完全符合WTO規定

白芝娥表示，日方加強管制，會波及全球電子產品供應鏈，傷害的不只是韓國，也對包括日本在內的產業造成負面影響。日韓雙方主張仍存有分歧。

事實上，根據WTO協定規定，如果在安全保障層面有疑慮，便可以採取限制貿易等舉措。日本政府4日以「安全保障」為由，對南韓展開半導體材料出口管制，內容包括氟化氫、光阻劑以及氟聚醯亞胺。

《路透社》報導，WTO會議結束後，伊原純一告訴記者，他已解釋過日本只是調整對南韓的出口程序，「現在我們改變了，正常的措施適用於南韓。這完全符合我們在WTO的義務。」

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