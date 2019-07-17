　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

登月50年／萬一失敗…尼克森備用講稿《月球災難》：他們注定在月球安息

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼登月50年／時任總統尼克森親自登上大黃蜂號回收船，歡迎阿波羅11號太空人返回地球。（圖／路透社）

▲ 尼克森親自登上大黃蜂號回收船，歡迎阿波羅11號太空人返回地球。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國太空人艾德林（Buzz Aldrin）和阿姆斯壯（Neil Armstrong）1969年7月20日成功登上月球，時任美國總統尼克森（Richard Nixon）也成為史上首位從地球打電話到月球的人。尼克森對他們說道，「因為你們所做的一切，天堂已經成為人類世界的一部分。」但與此同時，他其實也早就準備好撥出另一通電話、告知2名太空人的妻子，她們即將成為寡婦。

儘管阿波羅登月小艇當晚成功在靜海著陸，也無法保證艾德林和阿姆斯壯可以安全的回到軌道上的指揮艙、和隊友柯林斯（Michael Collins）會合，更別提重返地球了。因此，尼克森請他的演講撰稿人薩菲爾（William Safire）為他寫了一份「萬一發生月球災難」的講稿。薩菲爾是他的特別助理，過去為他撰寫無數慷慨激昂的講稿。

薩菲爾1999年受訪時曾解釋道，將登月小艇送回軌道與指揮艙會合是阿波羅11號任務中最危險的目標之一。雖然阿波羅10號的太空人此前曾將登月小艇駕駛至距月球表面僅短短14公里處，但阿波羅11號的太空人面臨的挑戰仍是前所未有的。

薩菲爾指出，「如果他們做不到，就只能被遺棄在月球上自生自滅。他們要不是餓死，要不就是自殺。」若任務失敗，美國國家航空暨太空總署（NASA）就會切斷和太空人的通訊，而尼克森的任務就是告知全世界這場悲劇。

▲▼登月50年／尼克森的備用講稿。（圖／Richard Nixon Presidential Library and Museum）

▲ 尼克森的備用講稿。（圖／Richard Nixon Presidential Library and Museum）

薩菲爾1969年7月18日將「月球災難」講稿寄給尼克森的幕僚長霍爾德曼（H.R. Haldeman），30年後透過媒體曝光。這份講稿詳述尼克森在公開發表演說前，應該如何向太空人的妻子致哀並向她們說明，「那些前往月球探索的人命中註定在月球上安息。」

薩菲爾寫道，勇敢的阿姆斯壯和艾德林知道他們沒有希望回來，但他們也很清楚，自己的犧牲將為人類帶來希望，「會有更多人追隨阿波羅太空人的腳步，一定會為他們找到回家的路。但阿姆斯壯和艾德林是第一個，他們將永遠是我們心中最重要的。」

幸運的是，阿姆斯壯和艾德林成功和柯林斯會合，3人都平安返回地球，這份講稿也就沒有派上用場，目前由尼克森總統圖書館暨博物館（Richard Nixon Presidential Library and Museum）收藏。

ET快訊
《101》金Samuel爸爸墨西哥遭謀殺！　遺體在家中被發現
丹娜絲路徑東修「屏東解除陸警」　後方低壓接力...周四、五雨
科大正妹講師紅到國外！緊身短裙曬超兇S曲線　被封「台灣最辣」

關鍵字：登月50年,登月,太空,NASA

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

3包大麻、5根菸換一條命　正妹導演飆髒話勇阻部落喋血

登月50年／萬一失敗…尼克森備用講稿《月球災難》：他們注定在月球安息

疑遭霸凌…14歲少年「書包手機」遞給同學　往火車月台縱身一跳

「雨水怪」丹娜絲狂襲呂宋島　菲氣象局「路徑再東修」台灣擦邊球！

人類創造「冰毒鱷魚」！毒品亂沖馬桶　野生動物被迫吞汙水發瘋

噁男飛機上用「光腳拇指」滑觸控螢幕挑片...800萬網友轟爆

泰男手掌絞進機器「噴血碎裂4大片」　神醫13小時接回…竟能正常生活！

媽擔心被欺負…唐氏症情侶「交往6個月」　獲選畢業舞會國王皇后

南韓《職場反霸凌法》上路！嚴懲甲方濫權　雇主縱容將判刑

外帶玉米餅！回家打開驚見整顆「起司口味金屬門把」...她傻眼怒譙

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

吳宗憲神預言韓國瑜「45％支持率」　呼籲郭台銘若堅持選總統：寸步難行！

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

人小鬼大！雙胞胎姐妹互譙老爸　霸氣嗆聲逼他出家門：別回來了

李光洙跳APINK又變殭屍舞　恩地.劉在錫聯手激怒「氣到摔帽」XD

IU《德魯納》超高傲老闆娘　超愛TV美食..呂珍九不跟就得死XD

3包大麻、5根菸換一條命　正妹導演飆髒話勇阻部落喋血

登月50年／萬一失敗…尼克森備用講稿《月球災難》：他們注定在月球安息

疑遭霸凌…14歲少年「書包手機」遞給同學　往火車月台縱身一跳

「雨水怪」丹娜絲狂襲呂宋島　菲氣象局「路徑再東修」台灣擦邊球！

人類創造「冰毒鱷魚」！毒品亂沖馬桶　野生動物被迫吞汙水發瘋

噁男飛機上用「光腳拇指」滑觸控螢幕挑片...800萬網友轟爆

泰男手掌絞進機器「噴血碎裂4大片」　神醫13小時接回…竟能正常生活！

媽擔心被欺負…唐氏症情侶「交往6個月」　獲選畢業舞會國王皇后

南韓《職場反霸凌法》上路！嚴懲甲方濫權　雇主縱容將判刑

外帶玉米餅！回家打開驚見整顆「起司口味金屬門把」...她傻眼怒譙

宜蘭18日若停班停課　童玩節休園1天

川普放話「對中國商品加稅」　耿爽：為經貿磋商設置障礙

棒球培訓遍地開花　香山高中打出好成績

嘉縣18日起強化精準捕犬　專線控管流浪貓犬問題

老爸下廚2寶拒吃！「蔥燒牛肉麵」變乾拌麵　妻見本尊嚇暈：看到就飽了

中職／班華德被富邦攔胡　統一獅另尋更好洋投

港口盃／中華戰日本拚預賽第一　左投鄭智鴻扛先發

火箭認定奪冠需靠天賦　自信哈登搭巔峰衛少比聯手保羅更好

向「神力女超人」許淑華陳情有果　南投150縣道「截彎取直」

嘉義兒童藝術嘉年華周末登場　挑戰首度市區熱氣球升空

國際熱門新聞

迪士尼員工生活苦　繼承人見識後..

陸女吃生蠔小腿發黑潰爛！

為何阿姆斯壯先登月？　原因曝光

火車撞爛結婚禮車　新郎新娘慘死

共和黨參院領袖：台裔妻是合法美..

她將55萬公款放進碎紙機　1個..

狠心爸媽菲律賓丟包10歲自閉兒

看《核爆家園》　倖存清潔員自殺

少女對警舉假槍　被擊倒後死亡

金髮妹「掀衣露點」亂入家族合影

梅根產後身材真實曝光　凱特完勝

貓貓坐店門趕不走　是店長忌日…

登月50年／人類登月是史上最大..

老公想發洩求歡生產完2月人妻　..

更多熱門

相關新聞

4個「後人都不知道的」NASA登月秘密

人類文明時代的一大創舉，其中包括1969年7月20日，美國將太空人送上月球，當時震驚全世界的除了科技的一大躍進之外，更讓世人一窺地球以外的世界。就在今年邁向登月50周年之際《BBC》公開了4個到現在世人都還不知道的「登月秘密」。

為何阿姆斯壯先登月？　原因曝光

登月50年／怕外星生物入侵　太空人返回先隔離

NASA要在太空站種植辣椒！

登月50年／人類登月是史上最大騙局？

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 世大運 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

20歲女打110叫外賣　接線警火速搶救她

雙颱夾擊台灣？「恐挾大量豪雨」降雨熱區曝

丹娜絲恐登陸！行政院：備妥3日糧食

丹娜絲大彎！11縣市暴風圈侵襲破80%

17歲猝死少女起底　生母崩潰：我女兒很乖

Joeman認分手咪妃！「乾妹妹→正宮」扶正內幕被挖出

17歲妹陳屍摩鐵　3男聲押全獲釋

花蓮五子兇宅「錄到13年前案發原音」！小孩淒厲哭叫

咪妃分手九妹後爆氣：談戀愛談成這樣太可悲！

17歲妹「5男1女」摩鐵毒趴　猝死遭裸棄

丹娜絲出現兩颱風中心　恐成雙颱

標記鮪魚肚！ 水樂園門票省200

快訊／雙颱恐夾擊台灣？氣象局回應了

迪士尼員工生活苦　繼承人見識後怒了

丹娜絲颱風假放不放　風雨預報出爐

更多

最夯影音

更多

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面