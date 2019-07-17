李婉鈺狂按張碩文家電鈴　法官不給緩刑！判4月20天

▲台北地院17日針對李婉鈺狂按張碩文家門電鈴案做出一審判決。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

新北市前議員李婉鈺2017年11月29日凌晨，因為到前立委張碩文住處猛按電鈴，與獲報抵達的警員發生爭執衝突，因此被檢察官依妨害公務、強制未遂等罪起訴，台北地院審理期間，李僅承認妨害公務，台北地院17日依妨害公務罪判4月、強制未遂罪判20日，共可易科罰金14萬元；法官未宣告緩刑。可上訴。

檢察官起訴指控，李婉鈺在事發當天，因為找張碩文喝酒被拒絕，就去張家吵鬧，涉嫌強制張家人開門未遂，又搶警員的密錄器，法官開庭時，曾為此傳喚張碩文與妻子林玲玉出庭作證。

張碩文到庭證稱，當天李婉鈺確實多次打電話給他，請他去跟南部北上的鄉親敬酒，但他只抽空回撥一通電話說「沒有空」，之後李又傳簡訊問「在幹嘛」，張又先後回訊「在醫院」、「看電視」，張認為，李可能因此誤會、擔心他服藥過量，所以到他家去按電鈴。

李婉鈺坦承觸犯妨害公務罪，並曾在接受媒體採訪時，對社會大眾道歉，不過她否認按鈴強迫張妻、林玲玉開門，雖張妻始終沒有出庭作證，但檢察官捨棄聲請傳喚，李女的委任律師則辯護指出，張妻在警詢時表示，當時只覺得很吵，顯見未構成強制未遂。

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