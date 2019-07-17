酒後大聲喧嘩遭制止　醉男跳上巡邏車三字經連環罵...下場出爐

▲劉姓男子今年2月在中壢區某公園喧嘩還跳上巡邏車，員警制止時竟以三字經連續辱罵遭送辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子今年2月晚間酒後在中壢區一處公園喧嘩吵鬧，住家打電話報警，林姓員警到場處理時，劉男竟跳上警用巡邏車引擎蓋，對林員連續開罵「我X你鬼、X你X、靠腰、幹…..」等語，林員依妨害公務現行犯送辦；劉男偵訊時否認有妨害公務犯行，但坦承跳上巡邏車引擎蓋，但未辱罵員警，檢方17日偵結依妨害公務罪嫌聲請簡易判決處刑。

檢警調查，38歲的劉姓男子有多次公共危險前科，今年2月24日晚間9時40分，酒後在中壢區少康一街公園內高聲喧嘩吵鬧，住家不堪其擾打電話報警處理，中壢分局林姓員警等人駕駛巡邏車到場，劉趁著酒意居然跳上巡邏車引擎蓋上，連續以「你是肖耶、我幹你鬼耶、X你X、幹、靠腰....」等話辱罵林姓員警，林員等人當場蒐證後依妨害公務現行犯將劉帶回警局偵辦。

劉男在偵訊時坦承曾跳上巡邏車引擎蓋，但否認有任何妨害公務行為，承認也說過髒話，但那是他的口頭禪，也否認對員警辱罵過；警方則出具現場蒐證錄影光碟與監視器畫面翻攝照片、林姓證人指證等證據，檢方17日依妨害公務罪嫌聲請簡易判決處刑。

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