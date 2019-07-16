「老公，他一直...」　斯文男傘尖裝針孔緊跟短裙女「至少5人受害」

▲李姓男子涉嫌在6月15日下午，到台北市信義誠品用裝有針孔的雨傘偷拍至少5名短裙女子私密處。（圖／視覺中國）

記者劉昌松／台北報導

23歲林姓男子，涉嫌在6月間帶著裝有針孔器材的雨傘到台北市信義誠品，緊跟穿著短裙的女子偷拍裙底，最後被1對年輕夫妻發現，老公暴怒將林男壓制報警送辦，林男坦承偷拍，台北地檢署16日依妨害秘密罪起訴他，向法院聲請簡易判決處刑，但檢警發現同1天另有5、6名女子疑遭偷拍，呼籲懷疑自己受害的女子出面指認。

台北1對打扮時尚的夫妻在6月15日下午4點左右，和男性友人一起到信義誠品逛街時，穿著短裙的妻子發現後面有人一直緊跟，老公得知後，發現後面果然有名帶著眼鏡、外表斯文的年輕男子，不斷把手中的雨傘尖端往老婆裙下伸去。

▲林男坦承先用手機開啟針孔錄影空能，再將雨傘尖放到被害人裙底偷拍。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

被害人老公當場氣炸，跟同行友人壓制住涉嫌偷拍裙底風光的嫌犯，信義分局獲報到場逮人，林男坦承，在傘尖上裝了針孔器材，看到有機會拍到裙底的對象，就會先用手機程式遙控打開針孔，然後跟在被害人後面，把傘尖伸到裙下拍攝。

檢警勘驗針孔器材內的記憶卡，發現除了報警的夫婦外，還有其他被害人的裙下風光被偷拍，不過如同林男供詞，都是選好目標才開啟錄影功能，所以畫面都看不到被害人長相，頂多從被害人的背影看出穿著黃色上衣、白色短裙等打扮，因此目前只能先依1個妨害秘密罪起訴，並考量他坦承犯案，向法院聲請簡易判決處刑，另外呼籲當天有到信義誠品的女性，若懷疑自己也受害，可向檢警提告指認。

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