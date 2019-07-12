爆料黑白道都討厭她！男辱罵李婉鈺「啥時要被男生爽一下」　下場出爐

▲前新北市議員李婉鈺被網友辱罵難聽字眼。（圖／翻攝自Facebook／李婉鈺的園地）



突發中心／新北報導

台北一名張姓男子常在網路上與前新北市議員李婉鈺隔空交戰，雙方間有多起官司糾紛，其中在IG辱罵「啥時要被男生爽一下啊」、「破麻就是破麻」等負面語句。新北地院審理後，依加重誹謗罪判張男拘役100日，如易科罰金10萬元，可上訴。

判決書指出，張姓男子（32歲）2018年12月間多次到李婉鈺的社群軟體上留言，以cba帳號公開發表，「反正你不是議員了，我怎樣罵，我爽，破麻就是破麻，怎不能罵啊！我不是跟你說過了妳在放無聊照片影片上來，我繼續罵妳，我說到是做到的人，啥時要被男生爽一下啊？可以不可以告訴我；幹x娘？妳說三小，破麻、回答啊！混蛋。」

張男甚至留言，「他自己做錯事情，當然要跟新北市板橋區第四選區所有人道歉，打人就不對了，還打我朋友，黑白兩道都不爽她了，是他爺的三小。」

法官審理後認為，張男在這之前就有類似犯行，素行已經不佳了，又犯下本案，顯見前案科刑對他來說是沒有效果的，加上未與李婉鈺和解，因此判處拘役100日，如易科罰金10萬元，全案仍可上訴。

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