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《木曜4超玩》直攝「北檢之花」　4天點閱破百萬刷新司法紀錄

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▲▼ 台北地檢署協助麥卡貝拍攝一日檢察官。（圖／記者劉昌松翻攝台北地檢署）

▲台北地檢署協助拍攝一日檢察官，右起為坤達、邰智源、檢察官林彥均。（圖／翻攝台北地檢署）

記者劉昌松／台北報導

藝人邰智源主持的網路節目「一日體驗」系列，日前到台北地檢署拍攝「一日檢察官」，北檢動員數十位檢察官、事務官及書記官支援，取材內容包括酒駕開庭、搜索實務、以及死亡相驗等檢察官日常工作，完成的70分鐘影片上架4天，累積了破百萬人次點閱，創下司法史上法律宣導節目的最高收看紀錄。

▲▼ 北檢主任檢察官陳玉萍和王鑫建 。（圖／記者劉昌松攝）

▲北檢主任檢察官陳玉萍(右)和王鑫建都有參與拍攝。（圖／記者劉昌松攝）

麥卡貝網路電視頻道節目《木曜4超玩》中的「一日體驗」系列，時常以各行各業的「學姊」，帶領主持人體驗工作，過去最有名的一集，就是體驗台北市長柯文哲幕僚工作，日前，節目製作團隊向法務部提出協助拍攝的申請，法務部綜合規劃司及檢察司接洽北檢協助，由主任檢察官陳玉萍擔任節目中「學姊」一角。

▲▼ 台北地檢署協助麥卡貝拍攝一日檢察官。（圖／記者劉昌松翻攝台北地檢署）

▲法務部長蔡清祥(左起)、北檢檢察長邢泰釗都有入境與主持人邰智源對話。（圖／翻攝台北地檢署）

陳玉萍除了在節目中要協助邰智源和坤達向各檢察官見習，在節目拍攝前，也要不斷與製作單位溝通、說明檢察官工作的「偵查不公開」特性，因此在上架的影片中，節目人員沒有直接參與死亡相驗工作，另外也仿實際企業員工簽守自盜的案情，針對「麥卡貝」公司展開搜索約談。

最後製作單位剪輯出長約70分鐘的「一日檢察官」節目， 7月11日在網路上首播4天半後，youtube觀看次數即已超過百萬以上，創下司法史上收看法律宣導節目最高紀錄。

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