停車位引糾紛！國標舞師毆鄰　孕婦也被打到差點流產

▲張姓男子因停車糾紛，竟毆打鄰居郭男，連懷孕的郭妻也不放過。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名張姓男子與鄰居郭姓夫妻因停車衍生爭執，張男多次辱罵對方、以身體擋住對方去路甚至還曾攻擊當時懷孕的郭妻，造成她差點流產。由於張男的所作所為都被監視器及手機拍下，法官勘驗畫面後，也發現郭男無反擊行為，因此依2次傷害罪對張男判刑4個月，2次公然侮辱罪各罰4千、3千元，應執行6千，另強制罪判拘役20日，均可易科罰金。

張男是新竹地區一名國標舞老師，2017年11月間因停車問題與郭姓夫婦起爭執，張男竟將郭男壓倒在地，出拳毆打郭男，造成郭男臉破相流血，一旁的郭妻因懷孕大腹便便，只能在旁不斷的叫「不要欺負我老公，住手不要打我老公」，張男竟老羞成怒轉而攻擊她。

張男起身掌摑郭妻臉頰，導致她左臉受傷，甚至造成她妊娠早期子宮收縮的傷害，差點流產。後來民眾報警，警察趕抵處理時，張男竟大罵「操你媽的B」、「潑婦」等語辱罵郭妻，損害郭妻名譽。

2018年3月間，張男又與郭姓夫妻在一家超商外偶遇，沒想到張男竟又與郭男口角，張出口罵郭「孬種」。2018年5月底早上，張見郭男要走出社區大門 竟用身體擋住郭男、及推擠郭，妨害他自由通行的權利，時間長達4分鐘之久，讓郭無法忍受怒控張師公然污辱、妨害自由。

張師辯稱，先前曾與郭男因大門前停車空間發生爭執，被對方打了，不滿為何只有自己被起訴。不過，法官調查發現，郭男被控傷害部份，因無證據證明郭有打張的事實，所以檢方當時予以不起訴處分。

由於張師打郭男的惡行，全被監視器拍下，全程只見到張男身體壓制郭，沒有看到郭有主動攻擊的行動，就算在2人有先發生吵架，但張師傷害郭男夫妻的犯行仍是確立的。另張師出嘴辱罵部份，也遭郭以手機拍下，並做為呈堂證供，確認其犯行。張男妨害郭通行自由，也被社區監視器拍下，認定張妨害自由犯行。

法官審酌，張師雖無刑事前科紀錄，與郭姓夫妻是同棟公寓大樓鄰居關係，縱使平日相處有意見不合之處，也應理性或循正當程序處理紛爭，卻僅因對如何停車一事與郭爭執，因而毆打辱罵郭姓夫妻，實屬不該，因此依2次傷害罪判刑4個月，2次公然侮辱罪各罰4千、3千元，合併執行6千，另強制罪判拘役20日，均可易科罰金。

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