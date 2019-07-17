狂按電鈴又對警施暴！　法官不給李婉鈺緩刑「原因曝光」　

▲李婉鈺夜闖張碩文家按鈴敲門擾鄰又毆警，法官認為沒必要給緩刑。（圖為資料照／記者楊佩琪攝，下同）

記者劉昌松／台北報導

新北市前議員李婉鈺日前深夜猛按前立委張碩文家門鈴、拍打鐵門，還搶警員密錄器，遭起訴後雖一度認罪，希望法院給予緩刑。但是台北地院法官審理後，認為李當時身為民意代表，未克制自我言行，干擾住戶之居住安寧，又公然挑戰警察之執法公權力，對於國家法治及社會整體秩序，造成相當程度之震撼及破壞，沒必要再給緩刑機會。

法官黃傅偉在判決中指出，現任新北市政府顧問的李婉鈺，無視張碩文居住的大樓為集合式住宅，在2017年11月28日凌晨夜深人靜之際，以拍打鐵門或按門鈴的方式，製造令人難耐噪音，等於直接施以強制力，企圖影響不開門的張妻林玲玉意志，迫使林玲玉開門或說明當時張碩文行蹤等無義務之事。

判決指出，李當時製造的巨大聲響，還附帶造成鄰右住戶之居住安寧受到干擾之尷尬情狀，警員獲報前往處理時，李還拉扯警員身上配戴之密錄器，掌摑並辱罵王姓警員是「穿著制服的流氓」，公然挑戰國家法治。

雖然李最後坦承犯下妨害公務罪行，且獲部分警員同意和解。但法官認為，李婉鈺在案發時是民意代表，卻徒憑己意，乘夜深人靜之際，干擾大樓多數住戶之居住安寧及企圖影響林玲玉之意思決定，並先後與鄰居、員警施以強暴或侮辱之言行，公然挑戰警察之執法公權力，對於國家法治及社會整體秩序，造成相當程度之震撼及破壞，難期一時平復，因此認為沒有必要給予緩刑。

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