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快訊／丹娜絲北轉發海警！最快中午「陸上警報」　18日雨彈襲南台灣

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▲▼丹娜絲海上警報。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

▲丹娜絲威脅巴士海峽，氣象局發布海上颱風警報。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

第5號「丹娜絲」（Danas）輕度颱風來勢洶洶，中央氣象局16日深夜11時30分發布海上颱風警報，丹娜絲目前中心在鵝鑾鼻南南東方海面約600公里海面上，暴風圈已經威脅巴士海峽。預報員伍婉華表示，17日颱風北上過程中，海警範圍擴大，中午前後可能發布陸上警報，全台都會有降雨現象，預估18、19日（周四、五）最接近，尤其18日風雨以花東、中部以南最為明顯。

伍婉華指出，隨著丹娜絲颱風接近，各地風力增大，17日花東地區有局部性大雨，隨著高壓東退減弱，將影響颱風北轉角度，環流逐漸靠近，台灣沿海風浪逐漸增大，有9至11強陣風，海警區域也會逐漸擴大。預計17日開始東半部地區、北部山區斷續有陣雨或雷雨，花東可能有局部大雨，雨勢越晚越明顯。

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▲▼丹娜絲海上警報。（圖／中央氣象局）

▲▼丹娜絲北轉發海警！最快中午「陸上警報」　18日雨彈襲南台灣。（圖／中央氣象局）

▲丹娜絲北轉恐穿越台灣，最快中午發布陸上警報。（圖／中央氣象局）

▲▼丹娜絲海上警報。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

▲高壓東退，丹娜絲將關鍵北轉「經過台灣」。（圖／翻攝RAMMB）

丹娜絲逐漸北上，氣象局預估，18、19日最接近，尤其18日，未來颱風在大低壓帶中，並逐漸接近台灣，各地都有降雨現象，花東、中部以南雨勢明顯。伍婉華表示，高壓東退快，颱風北上機會會更大，預計中午前後有機會發布陸上颱風警報。

根據最新氣象資料顯示，丹娜絲颱風目前中心在鵝鑾鼻南南東方海面，向西北移動，其暴風圈朝巴士海峽接近，對巴士海峽將構成威脅。17日起基隆北海岸、台灣東半部、恆春半島及南部沿海地區將有長浪發生；台灣附近各沿海空曠地區易有9至11級強陣風出現，鄰近海域風浪亦明顯增大。

17至19日（周三至五）適逢大潮期間及丹娜絲颱風影響，台灣中南部及東南部沿海低窪地區請慎防淹水。

氣象局觀測，丹娜絲16日深夜11時中心位置在距離恆春南南東方600公里海面，並且以每小時11公里速度向西北進行，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，7級風暴風半徑150公里，10級風暴風半徑120公里。

▼丹娜絲逼近，沿海有9至11級強陣風以及長浪發生。（圖／中央氣象局）

▲▼丹娜絲海上警報。（圖／中央氣象局）

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