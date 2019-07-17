影／輕颱丹娜絲陸警發布　台東、屏東納首波警戒區

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▲颱風丹娜絲持續逼近台灣，氣象局上午11時30分發布陸警。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

輕颱丹娜絲持續逼近台灣，根據最新氣象資料顯示，目前中心在鵝鑾鼻南南東方海面，向北北西移動，其暴風圈朝巴士海峽接近，對巴士海峽、台灣東南部海面及台灣海峽南部將構成威脅，氣象局上午11時30分發布海上陸上颱風警報，警戒範圍包含台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、屏東，該地區民眾應嚴加戒備並防強風豪雨。

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▲颱風丹娜絲持續逼近台灣，氣象局11時30分發布陸警。（圖／中央氣象局）

氣象局技正黃椿喜表示，氣象局已在11時30分發布丹娜絲陸警，以台東、屏東、恆春半島為首波警戒範圍，根據最新路徑預報看來，颱風將朝台灣東部近海前進，並從台灣東半邊陸地或海上通過，影響最明顯的時間點落在周四到周五。丹娜絲暴風半徑預計在周四清晨至上午期間觸陸，但颱風中心不一定會登陸，目前以擦邊球過去的機率高，若中心會登陸的話，時間點則會落在周四深夜到周五之間。



但丹娜絲昨天接近呂宋島時，受到地形破壞影響，高低層嚴重分離，高層中心跑到菲律賓西側，低層則是目前的丹娜絲颱風，由於結構不佳、強度偏弱，未來颱風增強幅度有限，氣象局估以輕颱之姿侵台的機率高，風雨影響程度也會比之前預報稍減弱。

▲氣象局技正黃椿喜說明颱風丹娜絲未來移動及影響。（圖／記者范綱儀攝）

氣象局指出，受到颱風逼近影響，今（17）日彰化以北至桃園地區有焚風發生的機率，基隆北海岸、台灣東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及南部沿海地區也將有長浪發生；台灣附近各沿海空曠地區易有較強陣風，鄰近海域風浪亦明顯增大，前往海邊活動應特別注意安全。

另外，今（17）日至19日適逢大潮期間，再加上颱風丹娜絲的影響，台灣中南部及東南部沿海低窪地區請慎防淹水。