「穿台颱風」丹娜絲恐登陸！北轉豪雨來襲　行政院示警：備妥3日糧食

記者許力方／綜合報導

今年第5號颱風丹娜絲（DANAS）16日下午生成，中央氣象局表示，丹娜絲有機會以較為接近台灣的方式北上，從東南邊登陸、台中苗栗出海；預計17日（周三）颱風北轉進入巴士海峽，受其外圍環流影響，東南部、東部將有局部大雨發生，18、19日（周四、五）是颱風最接近台灣時候，花東、南部地區首當其衝，有豪雨等級以上降雨發生。行政院也在臉書呼籲，「備妥3日份糧食」。

氣象局預報員伍婉華表示，如果丹娜絲移動方向、速度如預估，將在深夜11時發布海上颱風警報，未來丹娜絲將先往巴士海峽南部移動，之後北轉，至於在何處、何時？以及北轉角度大小都會影響台灣天氣，將持續觀察。17日開始受颱風外圍環流影響，東半部、南部地區、北部山區斷續陣雨，花東有局部大雨，中部以北及金門天氣相對穩定高溫炎熱，沿海有強陣風及長浪，預計18、19日為颱風影響最明顯時候。

請繼續往下閱讀...

▲丹娜絲來勢洶洶，17日受其外圍環流影響，東南部、東部將有局部大雨發生。（圖／翻攝NAVY、NOAA）

▲丹娜絲颱風關鍵北轉，恐從台灣東部登陸。（圖／中央氣象局）



根據氣象局觀測，丹娜絲輕度颱風16日下午2時中心位在鵝鑾鼻東南方約730公里海面上，持續以時速11公里速度向西移動，17日將由西轉北北西方向進入巴士海峽，而太平洋高壓將逐漸減弱，但颱風路徑仍有不確定性。受颱風外圍環流影響，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部及恆春半島沿海有長浪發生的機率；17日下午起各地沿海空曠地區及金馬澎易有9至10級強陣風，沿海地區並有較大風浪。

丹娜絲16日下午正式增強為颱風，行政院也在臉書發文提醒，提醒民眾先做好防颱準備，「備妥3日份食物、飲用水及必要生活用品」，並隨時注意颱風資訊，另外盆栽可先行移至屋內或安全處所，要檢查屋頂、門窗是否堅固，有無須修繕地方，並減少外出避免受傷、備妥緊急避難包。

氣象局預報員陳伊秀表示，就最新一報資料顯示，颱風17日進入巴士海峽後，路徑有機會以較為接近台灣的方式北上，目前初估颱風中心會由台灣東南邊登陸、台中、苗栗出海，因丹娜絲暴風圈較大，即便沒有登陸，暴風圈也會掃過台灣。若未來颱風路徑沒有太大變化，預估最快16日深夜發布海警、17日白天陸警，18、19日颱風最接近、也是影響最劇烈時候，全台有雨，南部、花東地區大雨警戒。

►廣德家流浪街頭擺攤！被列6大反韓商家 6年店面收掉了

►友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」 網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

▼丹娜絲恐成穿台颱風，行政院示警：備妥3日糧食。（圖／中央氣象局）

