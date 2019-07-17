百合颱風可能生成…和丹娜絲夾擊台灣？　「恐挾大量豪雨」降雨熱區曝

▲民間氣象愛好者提醒，留意南海低壓是否獨立發展。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

雙颱接力影響台灣？中央氣象局表示，在南海的低氣壓有機會增強成熱帶性低氣壓，甚至生成今年第6號颱風「百合」；至於丹娜絲颱風部分，陸上警報在今天（17日）上午11時30分發布，首波將屏東、台東納入警戒區域。民間氣象愛好者則說，結果最複雜的劇本還是發生了，「南海低壓無論未來發展如何，往台灣過來機率很高。」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉絲團說，丹娜絲受到菲律賓陸地摧殘，颱風結構嚴重分離，現在的主中心形同是只剩空殼的颱風；此刻最新重點要擺在南海發展起來的新低壓，最新預測除丹娜絲本身還會撞過來外，很可能會連帶把南海的低壓一同拉進台灣，一旦發生，周四、周五中南部的雨況就會不太妙。

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PO文說，而最糟情況會是南海低壓自己獨立發展，變成另一個新的熱低甚至颱風，此刻，已經有部分電腦數值報出這個可能；這個新的南海低壓其實原本要「取代」現在丹娜絲颱風中心，但丹娜絲主中心雖飽受摧殘，還是勉強挺住了。

PO文表示，南海低壓沒得取代，乾脆就自己發展，那會怎麼走？高壓的導引氣流還是很明確，加上丹娜絲把它往北拉，南海低壓無論未來發展如何，往台灣過來機率很高；而一旦接近，一定是挾著大量豪雨過來，中南部、花東一帶會是降雨熱區。

▼丹娜絲颱風旁邊還有一個低氣壓發展中。（圖／氣象局）

氣象局技正黃椿喜說，丹娜絲颱風靠近呂宋島受地形破壞影響，中高層雲系來到呂宋島西半側，西半側雲系和丹娜絲都在較大低壓帶之中，低壓帶中有一些雲系在發展，甚至有一些低壓中心，比較複雜一些，未來低壓整合比較完整，也不排除增強為熱帶性低氣壓，甚至再增強趨勢。他指出，預計該低壓周四後可能會有比較明顯增強，且北上影響台灣，但現在整合程度還沒有非常明顯，北上過程對台灣影響程度還要再評估。

是否可能出現雙颱？黃椿喜表示，丹娜絲北上過程還需要一點時間統整；呂宋島西側低壓預計周四也有可能發展，會不會發展到颱風強度還要再觀察，沒有完全排除。

黃椿喜說，呂宋島西側低壓、丹娜絲往北靠近台灣過程都會有點交互作用，環境有些複雜，丹娜絲原則上往台灣東側移動，對台灣影響偏向東半部陸地、巴士海峽海域，北上過程可能往北部轉過來，整體來看，比直接通過台灣程度小很多。至於是否為「藤原效應」？他表示，會有一些效應互相牽引，但不完全是藤原效應。

▼雙颱影響台灣機率？氣象局表示不能排除。（圖／氣象局）

氣象局預報員陳伊秀指出，目前模式顯示南海的低氣壓在環境整合重組過程中，有機會增強成熱帶性低氣壓，甚至生成第6號颱風百合，由於位置距離台灣頗近，是未來持續關注的重點。

氣象局上午11時30分發布丹娜絲陸上颱風警報，首波警戒範圍為台東、屏東；受到颱風逼近影響，今彰化以北到桃園可能有焚風發生，沿海地區也要留意長浪。

根據氣象局最新預報，今受到丹娜絲颱風外圍環流影響，東北部地區有陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；北部、東部、東南部地區有局部短暫陣雨；其他地區為多雲到晴；午後南部地區及中部山區有零星短暫雷陣雨。

▲▼氣象局最新定量降水預報。（圖／氣象局）

氣象局說，周四、周五丹娜絲颱風及其外圍環流影響，周四東半部地區及西半部山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨；周五東南部、東部及中南部地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

氣象局指出，周六至下周二低壓帶影響，周六東南部及南部地區有陣雨，南部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨；周日至下周二中南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

▲▼丹娜絲颱風最新動態和預測圖。（圖／氣象局）

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