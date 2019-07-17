示威者武力前所未見！　港警對BBC吐心聲「高層把我們推去送死」

▲香港反送中示威，警察發射催淚彈。（圖／路透，下同）



大陸中心／綜合報導

香港「反送中」抗爭風波未熄，一名曾處理遊行後衝突的港警近日受訪時說，警察被夾在政府與示威者之間，示威者不斷把對政治的不滿發洩在警察身上，但「政治問題是要政治解決，政府無能，警隊高層則不斷把我們推去『送死』，我希望他們想清楚，終有一天，雙方都會控制不住，搞出人命來大家也不想。」

沙田警民衝突暴力升級，有警員被圍毆、以武力制服示威者，引發各界憂慮。30多歲的陳姓港警在沙田衝突前，向《BBC中文網》指出，在示威者眼中，警方的精良配備對比示威者自製的防具，猶如「雞蛋」比「高牆」，但其實他們的武力早就不只是雞蛋，「那些磚頭、鐵枝、雨傘正面飛過來，擊中我的同僚，你叫我們怎麼忍？」雖然警察身穿防暴裝備，手執警棍，但不代表什麼都不怕，「我們也怕受傷，也怕死。」

陳姓港警說，多名參與驅散及鎮壓行動的警員和他們家屬的資料在社群媒體廣泛傳播著，「現在我到任何地方都不敢說自己是警察，在WhatsApp群組，我被朋友責怪，說不能接受我」，但他認為，社會需要警察，不單是遊行示威才出現，自己並不後悔，社會也總有一天會明白。

對於衝突中，有示威者和記者投訴被警方攻擊一事，陳姓港警認為，現場混亂，警察打錯人、噴錯人（胡椒噴霧）很正常，示威者的行為經常被人美化，警方卻做什麼都被說「濫權」，並不公道，示威者也有發動攻擊，「我的同僚都受傷了，為何還要說警方的錯？」

他進一步強調，警方群組或建制派的社群媒體同樣也流傳示威者扔磚頭、衝撞警方的畫面，「民主派為何不譴責？不是和平、理性、非暴力嗎？」此外，讓他最心痛的是警察總部被包圍，示威者在警察總部外牆塗上辱警字句，掛上「釋放義士」直幡，並破壞閉路電視，「看到警總這樣，每一個警察都很心痛，這就像把我們的家破壞似的。」