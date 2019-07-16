「沙田遊行」衝突致10警傷　港府：示威者所涉暴行最高將終身監禁

▲港警遭示威者「咬斷手指」濺血。（圖／翻攝fb／傑出男關公／向香港警察致敬）

記者鄭思楠／綜合報導

香港行政長官林鄭月娥與保安局局長李家超15日前往醫院探望受傷警員，強烈譴責部分示威者在沙田襲警的行為。林鄭月娥對媒體表示，這些別有用心的人士肆意攻擊執法者，直接破壞了使得香港能夠長時間保持穩定和繁榮的法治精神。李家超警告，示威者的一些暴行已涉及可判終身監禁的嚴重罪行。

林鄭月娥說，特區政府會繼續支持警隊執法，並秉持著法治精神對暴力行為全面調查、追究到底，「警務處連同律政司正在研究，儘快調查完畢便會提出檢控，讓法庭來作出公正的裁決。」

李家超也強調，要對所有暴行予以最強烈的譴責，也希望受傷警員盡快康復。他直言，看到以暴力攻擊警方的暴力程度愈來愈嚴重、愈來愈有組織，「那些刻意去攻擊警方的暴力人士非常有組織性，包括有物資、有聯繫、有口號、有手勢，是有計劃的，有刻意堵路及破壞社會安寧。」

李家超警告，示威者在遊行或者集會時藏有攻擊性武器，最高可以判監兩年，有意圖地傷害他人身體導致他嚴重受傷，最高可以判終身監禁，用腐蝕性液體淋潑他人，也可以判終身監禁。

香港《逃犯條例》風波不斷，示威者14日再度發起「沙田遊行」，拆除警方封鎖線膠帶，並且佔領鄉事會路、源禾路交界。到了晚間，警方在進行清場時，仍有抗議者不願離去，引起警民大衝突。據悉，10名警員受傷，其中，還有人因此斷指濺血。