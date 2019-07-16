「沙田遊行」港警拘捕29男18女！示威者「咬手指」　13警送醫

▲沙田遊行。（圖／翻攝自香港電台視像新聞 RTHK VNEWS）



大陸中心／綜合報導

香港《逃犯條例》持續膠著，示威者14日發起的「沙田遊行」，造成13名警員受傷，更有人因此斷指濺血，目前仍有5人留院觀察。香港警方15日發聲明指出，示威者涉嫌觸犯非法集結、襲警、妨礙警務人員執行公務和藏有攻擊性武器等罪名，共拘捕47人，當中包括29名男性及18名女性。

港警表示，14日在沙田區進行的公眾集會及遊行中，部分遊行人員非法集結，有人在短時間內有預謀地大規模派發頭盔、眼罩等裝備，並在現場掘起路面磚塊、收集大量鐵枝及其他攻擊性武器，拆毀附近鐵欄，用鐵欄和其他雜物堵塞道路。

▲港警遭示威者「咬斷手指」濺血（圖／翻攝fb／傑出男關公／向香港警察致敬）



警方稱，一批暴力示威者蓄意使用交通圓錐筒和不知名粉末等物品主動襲擊警察，並投擲磚塊、雨傘及頭盔等，對警務人員及市民的安全造成嚴重威脅。在多次警告後，警方使用適當武力，拘捕暴力示威者。

最後，港警強調，示威行動出現更多暴力是對香港法治的嚴重衝擊，而對於近日發生的連串暴力行為，香港警察必定會積極進行調查，將破壞法治者繩之以法，以維持公共安全和秩序，確保市民安全。

對此，香港特首林鄭月娥15日探望受傷警員時表示，這些別有用心的人士肆意攻擊執法者，直接破壞了使得香港能夠長時間保持穩定和繁榮的法治精神。此外，香港保安局局長李家超也警告，示威者在遊行或者集會時藏有攻擊性武器，最高可以判監兩年，有意圖地傷害他人身體導致他人嚴重受傷，最高可以判終身監禁，用腐蝕性液體淋潑他人，也可以判終身監禁。

▼示威民眾為了自保，用力咬著警員手指。（圖／翻攝fb社團「香港突發事故報料區」）

