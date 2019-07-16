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影／紅裙女怕隔天上班遲到　左腳一伸！插進高鐵月台縫隙擋發車

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大陸中心／綜合報導

廣東省廣州市30歲的王姓女子14日原本預計搭乘G9638次的高鐵回長沙，但她錯過驗票時間，仍不顧站務人員阻止翻過閘門，衝到月台邊把腳插進列車與月台間的縫隙，企圖阻止列車發動，最後被至少4名站務人員連拖帶拉，才將她帶離。廣州鐵路警察事後則對王女處以行政拘留9日的處罰。

紅裙女怕隔天上班遲到　左腳一伸！插進高鐵月台縫隙擋發車（圖／翻攝自梨視頻）

▲王女推開站務人員，強行翻過驗票閘門。（圖／翻攝自梨視頻）

王女14日晚間11時20分帶著弟弟、朋友一起前往高鐵廣州南站，但預計搭乘的G9638車次已經停止驗票，她擔心沒趕上這班車會導致隔天上班遲到，於是不顧站務人員阻止，一把將人推開，再強行翻過閘門，拖著行李一路狂奔到月台邊。

由於當時列車已經關門準備出發，王女見狀馬上衝上前拍打車門，大吼大叫要求車廂裡的工作人員開門，其他趕來阻止的站務人員想辦法要將人拉離，沒想到她竟然直接把自己的左腳插進月台與列車之間的縫隙，接著坐在地上哭鬧起來。超失控的行徑連同行的弟弟、友人都看不下去，還幫忙勸說要她冷靜一點。

紅裙女怕隔天上班遲到　左腳一伸！插進高鐵月台縫隙擋發車（圖／翻攝自微博／新京報我們視頻）

▲王女把腳插進月台與列車之間的縫隙。（圖／翻攝自微博／新京報我們視頻）

最後至少出動4名站務人員聯手將王女從月台邊抬起，這才總算結束這場鬧劇，G9638次列車也在延遲7分鐘後順利發車。廣州鐵路警察表示，王女的行為已經影響交通工具正常行駛，以及擾亂公共場所秩序，依法對她處以行政拘留9日，另外2人則處以行政警告。

其他網友們看完相關新聞報導，紛紛留言酸諷王女，「心急上車可以理解，但是把腳伸進月台縫隙是什麼操作？基本的危險常識都沒了嗎？」、「整個過程簡直太魔幻了」、「一個今天不拘留我就別想開車的概念」。

►點此看「女子怕遲到，腳插月台縫隙阻止發車」的影片。

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關鍵字：廣州,高鐵,粵港澳要聞

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