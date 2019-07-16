否認數度請辭！　林鄭月娥：仍有承擔和熱忱繼續任內工作

▲林鄭月娥出面否認「請辭」一說。（圖／CFP）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港《逃犯條例》風波不斷延燒，連續在近幾週爆發大規模抗議。英國《金融時報》近日指出，有知情人士透露，香港特區行政長官林鄭月娥受此影響，數度提出請辭，但卻被北京當局拒絕。對此，林鄭月娥出面否認「請辭」之說，「我仍有承擔及熱忱繼續完成任內工作。」

據英國《金融時報》報導，林鄭月娥在試圖推動《逃犯條例》後，引起許多民眾不滿，讓她多次在不同場合提出請辭，不過卻都被北京拒絕，要求留在香港。據知情人士透露，北京當局稱，林鄭月娥必須留下來收拾自己造成的混亂局面，因為沒有人想收拾這爛攤子，更不想要這份工作。

對此，林鄭月娥出面否認並回應，特首的任期為5年，雖然自己目前鄭面對很大的困難，但仍有承擔和熱忱繼續任內工作，「而日後將繼續領導管治班子，用更包容、謙卑的態度，去聆聽社會的意見，並且完成任內工作」。

▲港府宣佈擱置《逃犯條例》修法，但政府與民間的矛盾仍未平息，遊行活動接力登場。（圖／路透社）

林鄭月娥9日現身宣布，《逃犯條例》已壽終正寢。她表示，引發抗爭的事已不存在，在上週二已回應其他相關或不相關的訴求，未必能完全滿足那些提出訴求的人，「不過，這不是我個人問題，當局將考慮各方面因素，進而提出務實可行的回應，期望能夠得到社會大眾的諒解。」

此外，大陸外交部15日舉辦例行記者會時，有記者提到林鄭月娥請辭的相關報導，發言人耿爽也回應，「我沒聽說過這個情況，中央政府堅定支持特區政府與林鄭月娥行政長官依法施政。」