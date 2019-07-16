　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

否認數度請辭！　林鄭月娥：仍有承擔和熱忱繼續任內工作

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

林鄭月娥。（圖／CFP）

▲林鄭月娥出面否認「請辭」一說。（圖／CFP）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港《逃犯條例》風波不斷延燒，連續在近幾週爆發大規模抗議。英國《金融時報》近日指出，有知情人士透露，香港特區行政長官林鄭月娥受此影響，數度提出請辭，但卻被北京當局拒絕。對此，林鄭月娥出面否認「請辭」之說，「我仍有承擔及熱忱繼續完成任內工作。」

據英國《金融時報》報導，林鄭月娥在試圖推動《逃犯條例》後，引起許多民眾不滿，讓她多次在不同場合提出請辭，不過卻都被北京拒絕，要求留在香港。據知情人士透露，北京當局稱，林鄭月娥必須留下來收拾自己造成的混亂局面，因為沒有人想收拾這爛攤子，更不想要這份工作。

對此，林鄭月娥出面否認並回應，特首的任期為5年，雖然自己目前鄭面對很大的困難，但仍有承擔和熱忱繼續任內工作，「而日後將繼續領導管治班子，用更包容、謙卑的態度，去聆聽社會的意見，並且完成任內工作」。

▲港府宣佈擱置《逃犯條例》修法，但政府與民間的矛盾仍未平息，遊行活動接力登場。（圖／路透社）

▲港府宣佈擱置《逃犯條例》修法，但政府與民間的矛盾仍未平息，遊行活動接力登場。（圖／路透社）

林鄭月娥9日現身宣布，《逃犯條例》已壽終正寢。她表示，引發抗爭的事已不存在，在上週二已回應其他相關或不相關的訴求，未必能完全滿足那些提出訴求的人，「不過，這不是我個人問題，當局將考慮各方面因素，進而提出務實可行的回應，期望能夠得到社會大眾的諒解。」

此外，大陸外交部15日舉辦例行記者會時，有記者提到林鄭月娥請辭的相關報導，發言人耿爽也回應，「我沒聽說過這個情況，中央政府堅定支持特區政府與林鄭月娥行政長官依法施政。」

ET快訊
「爆料民調」蔡英文77%、韓國瑜23%　網：2人都投不下去！
準颱風丹娜絲路徑再北修！氣象局估可能直撲台灣　雨彈最猛烈時間
堅強回沒事！李承翰媽「低頭猛擦淚」偷哭　乾媽捂胸：為什麼是他

關鍵字：林鄭月娥,逃犯條例,請辭

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

涉非法經營罪！上海公安：仟和億案8人已被刑事拘留「3人為台籍」

否認數度請辭！　林鄭月娥：仍有承擔和熱忱繼續任內工作

「沙田遊行」衝突致10警傷　港府：示威者所涉暴行最高將終身監禁

小英訪美被指「找靠山」　張小月：大陸應尊重台灣參與國際社會

華聞快遞／國家統計局：上半年中國房地產開發投資「年成長率增10.9%」

陸AI公司推「鼻紋辨識技術」防寵物走失　更成為狗狗身分證！

陸媒批「滙豐銀行」：完全無視中國法律　網友呼聲高推薦入實體清單

正爽喝奶茶！國二生下秒被壯漢「爆頭＋扇耳光」倒地　男嫌：打錯人了

「蔡英文哥大演講」談民主　陸外交部：在國際上混淆視聽

社區爆集體腹瀉！北京朝陽區52人確診感染「諾羅病毒」

最棒驚喜！他存錢數月買車送爸 老爹感動噴淚飛撲抱兒：謝謝你！

阿K「空翻劈腿」Battle跳到癱軟　羅志祥激動狂喊三兒本名

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

吃貨姐製「麥芽食品」送感冒同事　手拉叮叮糖、吸睛星空糖秒治癒

無比沉重的壓力！　韓國瑜：我沒有一絲一毫喜悅

台東唯美「波希米亞露營區」　只要$400、有冷氣還送雙B接駁

擊敗郭台銘！國民黨初選獲勝　回顧韓國瑜政見會「9大金句」

女嬰長巨大胎記！被戲稱「惡魔」 爸媽：盡最大力量陪伴她成長

陳勢安.朱俐靜電影主題曲串燒　每一首都超經典!!!

ET特派記者V仔實際體驗分享 直擊年收百萬的真相！

涉非法經營罪！上海公安：仟和億案8人已被刑事拘留「3人為台籍」

否認數度請辭！　林鄭月娥：仍有承擔和熱忱繼續任內工作

「沙田遊行」衝突致10警傷　港府：示威者所涉暴行最高將終身監禁

小英訪美被指「找靠山」　張小月：大陸應尊重台灣參與國際社會

華聞快遞／國家統計局：上半年中國房地產開發投資「年成長率增10.9%」

陸AI公司推「鼻紋辨識技術」防寵物走失　更成為狗狗身分證！

陸媒批「滙豐銀行」：完全無視中國法律　網友呼聲高推薦入實體清單

正爽喝奶茶！國二生下秒被壯漢「爆頭＋扇耳光」倒地　男嫌：打錯人了

「蔡英文哥大演講」談民主　陸外交部：在國際上混淆視聽

社區爆集體腹瀉！北京朝陽區52人確診感染「諾羅病毒」

【廣編】《幻獸契約》即日起開放事前預約與技術封測

「此次不選、未來難料！」　她提5點分析柯文哲會選2020

「末班車要開了，你不過先走」李承翰追思影片臉掛燦笑...同仁一見哀慟落淚

港口盃／中華戰庫拉索板凳清空　教頭：對手小動作較多

印尼公開賽／戴資穎輕取楊佳敏　首戰僅31分鐘搞定

全台最美高架橋在台東！「開在海上的道路」帶你走入仙境

Facebook：待監管顧慮消失前　不會貿然推出虛擬貨幣Libra

韓國瑜贏權貴？　劉宥彤：我們才是真正的庶民

詹皇2K20能力值97連10年最強　和AD雙人組也第一

鄧紫棋《新說唱2》爆嚴重失誤！　潘瑋柏傻眼「選手當場臉垮」氣氛超尷尬

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

大陸熱門新聞

男童每天跳繩1000下卻變「全..

9歲失聯女童最後與父通話：我回..

男友創分身帳號！相簿全是前任銷..

陸媒怒批「滙豐銀行」：無視中國..

紅衣小女孩突衝出！黑車當場高速..

「AI鼻紋辨識技術」成為狗狗身..

國二生被陌生壯男暴揍5分鐘

又有人挑戰館長　陸MMA冠軍下..

半小時被丟2石頭！貓熊萌躺一半..

洗澡玻璃門爆炸！　長髮妹血濺當..

「20÷2X=5，X=？」家長..

臉無法辨識！失聯女童爸認遺體崩..

正妹教擋催淚彈！保特瓶自製面罩

加情報部門帶走華裔病毒學家邱香..

更多熱門

相關新聞

沙田衝突　港府：最高將終身監禁

香港行政長官林鄭月娥與保安局局長李家超15日前往醫院探望受傷警員，強烈譴責部分示威者在沙田襲警的行為。林鄭月娥對媒體表示，這些別有用心的人士肆意攻擊執法者，直接破壞了使得香港能夠長時間保持穩定和繁榮的法治精神。李家超警告，示威者的一些暴行已涉及可判終身監禁的嚴重罪行。

林鄭月娥想下台被拒？北京：沒聽說過

沙田遊行11萬人　學生倒地讓急救員痛哭

快訊／林鄭月娥想下台　北京要她收拾

「沙田遊行」佔據馬路　警施胡椒噴霧

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 韓國瑜 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

準颱風丹娜絲最快今晚海警、不排除陸警

刺青辣媽牽女兒逛街！路人驚豔狂回頭

租金補貼7/22起申請　最高月領5000

勇警李承翰告別式　91歲嬤邊哭邊走進會場

利菁公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！

新竹26歲OL主動獻身　工程師已讀不回被告

看著媽媽被殺…19歲女被抓痛哭是演的

韓瑜「兒子」撐4年離世！孫協志喊過加油

廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內心的傷害更多

男童每天跳繩1000下卻變「全班最矮」

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣：差好多

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！

她參加婚禮「新郎竟是男友」氣炸

爽吃「金黃惡魔果實」嚇奔廁所！

外送員真能月入10萬！關鍵原因曝光

更多

最夯影音

更多

最棒驚喜！他存錢數月買車送爸 老爹感動噴淚飛撲抱兒：謝謝你！

阿K「空翻劈腿」Battle跳到癱軟　羅志祥激動狂喊三兒本名

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

吃貨姐製「麥芽食品」送感冒同事　手拉叮叮糖、吸睛星空糖秒治癒

無比沉重的壓力！　韓國瑜：我沒有一絲一毫喜悅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面