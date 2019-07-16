廣德家流浪街頭擺攤！被列6大反韓商家　6年店面收掉了

記者柯沛辰／高雄報導

高雄香蕉煎餅店「廣德家」6日發起罷韓換1元煎餅活動，意外引發楊姓女韓粉飆罵18歲女學生。事後，國稅局上門稽查、房東不願續租，廣德家被迫結束6年營業，只能四處流浪快閃。期間，時代力量市議員黃捷、民進黨高市議員黃文益及熱心店家紛紛出借場地力挺，第四場快閃由民進黨市議員林智鴻接力提供場地，比照前三場模式，發送100份香蕉煎餅。

廣德家在高雄觀光日反串推出「發大財煎餅」一份賣韓粉1000元，並在店內提供罷免連署書，強調只要簽署罷免就能換1元香蕉煎餅。當時楊姓女韓粉誤闖，短暫離開後又在媒體引導下回到現場，與蔡姓女學生言語衝突，最終情緒失控飆罵「去死吧！」現場一陣尷尬。

▲楊姓女韓粉失控飆罵女學生，登上新聞版面。（圖／東森新聞）

事後，廣德家後續飽受騷擾，不僅國稅局上門稽查，連房東都不再續租店面，讓他們被迫流落街頭，只能改以快閃方式做生意，一度傳出老闆精神耗弱就醫。

不過，廣德家也獲得大批反韓民眾排隊力挺，有熱心店家提供騎樓，還有時力、民進黨議員接連出借服務處場地。如今廣德家第四場快閃接力在市議員林智鴻服務處登場，有大批民眾到場領取香蕉煎餅，同步填寫、繳交罷免連署書。

▲廣德家老闆16日身穿「溜之大吉」T恤，在林智鴻服務處發放煎餅。（圖／東森新聞）

廣德家老闆表示，他的個資、隱私都被肉搜起底，不僅原先在鹽埕區的6年小店經營不下去，還有韓粉整理「高雄六大不歡迎韓粉店家」，他們也名列其中，現在這些店家只能各自承受這些攻擊，並相互打氣。

據了解，這六家被點名不歡迎韓粉的店面，依序是旗山的常美冰店、鳳山的勇記無敵蘿蔔糕、鹽埕區的郭家肉粽、苓雅區的森梵新鐵板料理、鼓山區的釣客食堂，以及原先在鹽埕區的廣德家。其中，森梵新鐵板料理16日更在臉書PO文指出，由於房東是韓粉，所以他們被迫關店搬家，只營業到8月初。

▲廣德家老闆 。（圖／記者吳奕靖攝）

林智鴻表示，廣德家快閃活動現場有美味的煎餅、優雅的現場伴奏，還有民眾的盛情參與，再度展現了高雄真正的愛與包容和爆棚人情味。不過，在香蕉煎餅齒頰留香之際，也希望大家時刻提醒自己，自由是建立在不侵害他人尊嚴與權益的基礎上，尤其理性對話勝過激烈溝通，適當評論勝於無理謾罵，愛與包容不應以理念劃分敵我。

林智鴻預告，今天沒有吃到香蕉煎餅的朋友不用擔心，因為台灣基進高雄黨部將接手第五場廣德家快閃活動，發放限量500份的香蕉煎餅，時間是17日中午12點到晚上7點，地點在三民區博仁街13號，歡迎民眾來共襄盛舉。