▲就在清晨「半紅月亮」登場，今年唯一月偏食抬頭就能看，錯過等明年。（圖／臺北市立天文科學教育館）

記者趙蔡州／綜合報導

「月偏食」的天文現象即將在7月17日清晨登場，這也是台灣今年唯一可見的一場月食現象。中央氣象局表示，月偏食將在17日凌晨至清晨的時段出現，台灣各地的西方天空都能看見，月面逐漸有缺角，而後「月沒」的月沒帶食現象，大約清晨5點13分則會出現最大面積的月偏食景象。

根據中央氣象局資料顯示，這次月偏食於17日2時42分由「半影食始」開始，月面自東稍偏北側逐漸略微黯淡，起初目視不易察覺、而後逐漸明顯；偏食開始於4時1分「初虧」將明顯可見月面的東北側有缺角，接著5時15分～31分之間，將出現最大面積的缺角現象，缺角約佔月面的66%。

請繼續往下閱讀...

▲月偏食地影橫截面圖。（圖／中央氣象局）

不過，根據氣象局引述挪威Time and Date消息，儘管台灣各地5時15分～31分間已陸續月沒，但17日清晨5點13分仍有機會見到最大面積的月偏食景觀，只是屆時月亮幾乎在地平線附近，因此若要觀看最大面積的月偏食，建議前往高處或視線無遮蔽地點，而後續的食甚及復圓在台灣將無法見到。

氣象局進一步說明，本世紀（2001～2100年）全球各地總計將發生228次月食，其中月全食86次、月偏食57次及半影月食85次，臺灣計可見63次月全食、38 次月偏食及60次半影月食。下次月食將是發生於2020年 1 月 11 日的半影月食，屆時臺灣可以看見全部過程。

英國皇家天文學會（Royal Astronomical Society, RAS）16日也發布消息，指稱北歐和亞洲部分地區、非洲全區、南美洲東部以及澳洲西部等地，全部都可以見到月偏食的天文景觀；而且不同於日食，民眾可以不用戴護目鏡，裸眼直視月食現象，不必擔心眼睛受傷，但用望遠鏡放大觀測效果會更佳。

另外，台北天文館將與世界各地天文單位共同進行網路轉播與錄製，屆時來不及起床觀看月偏食的民眾，也能藉由影片目睹這一場難得的天文現象，有關月食的詳細資料與轉播影像等，可參考天文館網站「網路天文館」之「天象預報」，網址：https://www.tam.museum。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。