輕颱丹娜絲逼近！台9線、台11線等5路段恐受衝擊　將視情況機動管制

▲台9線南迴公路恐受颱風影響，將視狀況機動調整。（圖／公路總局西濱南工程處提供）

記者賴文萱／台北報導

因應丹娜絲颱風逐漸逼近，公路總局表示，依最新依情資研判，17日起將逐漸影響台灣南部及東南部，首波影響路段包含台9線南迴公路（含易受浪襲攻擊路段）、屏東台26線、高雄台29線、花東台11線與台11甲線等。但實際作為仍依即時氣象情資決策後發布並現場機動調整管制。

公路總局表示，因應颱風來襲，已自15日起與所屬工程處依最新情資召開工作會議，分析颱風各項可能情境並盤點影響路段的排水設施及橋面或護欄排水孔清淤，重點監控路段橋梁颱風前巡查、易致災路段阻斷後替代路線資訊與現場指示導引牌面等項整備作業。

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▲輕颱丹娜絲生成，氣象局估周四可能從台東登陸。（圖／中央氣象局）

目前初估首波影響路段包含台9線南迴公路（含易受浪襲攻擊路段）、屏東台26線、高雄台29線、花東台11線與台11甲線，將視即時氣象情資機動調整。公路總局表示，將持續滾動追蹤颱風動態並執行災情預判、部屬、盤點及防救災應變作為。

公路總局提醒用路人颱風警報期間避免行駛山區公路、隨時收聽警廣、並注意可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可透過公路總局全球資訊網站（www.thb.gov.tw）及省道即時交通資訊網，或撥打：公路總局用路人服務專線0800-231-035查詢。