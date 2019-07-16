全台都籠罩！「丹娜絲」周四直撲台灣　一張圖看各國預測路徑

記者賴文萱／台北報導

今年第5號颱風「丹娜絲」來襲，根據各國最新預測路徑分析，颱風中心有很大機率登陸台灣北上，但登陸位置略有差異，僅美國海軍、日本氣象廳預估颱風會從台灣東部海域擦過。中央氣象局表示，目前預估周四下半天颱風中心會從台東附近登陸，從台中、苗栗出海，周四、五最接近台灣，屆時全台有雨，花東、南部防大雨。

▲輕颱丹娜絲周四來襲，各國預測路徑顯示有很大機率會登陸台灣北上。（圖／翻攝自NCDR）

請繼續往下閱讀...

NCDR天氣與氣候監測網統整各國氣象單位對丹娜絲的路徑預報，中央氣象局及韓國氣象局預估丹娜絲颱風中心會從台東一帶登陸，並穿過台灣往中國大陸前進；中國氣象局則是估中心會從東南部登陸，美國海軍的路徑則是先沿著東部海域北上，不過颱風中心會碰觸東北部陸地；僅日本氣象廳預估颱風中心不會登陸台灣，沿著東部海域北上。但從各國預測路徑可知，不管走哪條路徑，丹娜絲登陸台灣機率都很大。

▲颱風丹娜絲生成，氣象局預估颱風中心周四會從台東一帶登陸。（圖／中央氣象局）

氣象預報員陳伊秀表示，就最新一報資料顯示，颱風周三進入巴士海峽後，由於太平洋高壓將逐漸減弱，目前初估颱風中心會由台東一帶登陸，並從台中、苗栗出海，氣象局最快周二深夜11點發布海上颱風警報，周三白天視最新路徑發布陸上颱風警報。

陳伊秀說，輕颱丹娜絲未來增強幅度不大，但因為是從低壓帶生成出來的颱風，周遭水氣充足，暴風圈估最大可到200公里，算是「胖颱風」，不過，中心風速不夠強，預估增強至中颱等級機率低。

▲輕颱丹娜絲來襲，估從台東登陸，雨量集中在周四。（圖／中央氣象局提供）

若以目前路徑來看，丹娜絲預估周四下半天登陸台灣，屆時恐全台都在陸上颱風警報警戒範圍；不過，即便丹娜絲後續移動位置稍微偏東，即便沒有登陸，因為暴風圈較大，氣象局也可能會針對東半部、南部地區發布陸警。

▲丹娜絲颱風周四、五影響台灣最劇烈，全台都有雨勢。（圖／記者屠惠剛攝）

周三起，受到颱風及其外圍環流影響，東半部及南部將先轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，尤其花東降雨持續容易出現局部大雨；周四、五預計將是颱風最接近台灣的時候，屆時降雨範圍將擴大，除花東仍有局部大雨外，南部也有局部大雨，而其他地區也會有局部短暫陣雨或雷雨，至於各地影響的程度仍要視最後的路徑而定。