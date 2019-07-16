不再為綠柳川整治澄清謠言　中市水利局長公開叫陣：來辯論

▲范世億（左）視察綠川整治情形。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市綠川整治是前市長林佳龍引以為傲的政績，但市長盧秀燕上台後，一反前朝治理模式，水利局長范世億還諷刺「公共工程金質獎是拜託來的」，部份民眾不滿盧團隊作法，在網路上發表意見，市府對外澄清27則當中，河川整治就佔了6則，范世億16日一大早就在臉書上說，不要再讓媒體這麼忙了，來公開辯論吧。

▲范世億在臉書發文，要找人公開辯論。（圖／范世億臉書）

范說，經過這陣子大家討論綠川後，相信很多人會嚇一跳（連水利局的同仁也是如此），沒有幾個人知道綠川原來是這樣在整治的，機械操作如此複雜！完工1年多礫間處理就出問題，是趕工的結果？他語帶諷刺的說，前朝榮獲「綠川公共工程金質獎是拜託來的」。

▲范世億認為綠川根本沒有真正開蓋。（圖／台中市政府提供，下同）

他還說，「水利大台中」網頁封面一定要維持前市府的底圖？如果換了就是「遇龍則反」？到底是誰放不下？都市型河川如何整治，見仁見智，但是一定要向民眾「說清楚講明白」，讓大家瞭解後續維護費的狀況，而不是只看它虛華的一面，綠川短短6、7百公尺，每年維護費就要3千2百萬元，難道不能檢討操作方式？

盧市府上任後，由於採取不同以往作法，使得綠川景觀大不如前，附近店家坦承人潮變少，生意變差，部份民眾於是在網路發表盧市府有滅川、滅魚四部曲、停辦活動、不再維護生態、亂挖惠來溪護岸等言論。

盧市府上任以來，對外澄清網路不實言論有27則，其中6則都是談綠川柳川，范世億可能是對於回覆網路謠言不堪其擾，所以一大早就在臉書上po文，歡迎公開辯論，不要再讓媒體這麼忙碌，每天在關心綠柳川！不過，倒是沒有指名找誰辯論。