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海尼根收藏家！正妹曝超狂宅照「綠油油一片」連1999年贈品都有

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▲▼海尼根收藏家！正妹曝超狂宅照「綠油油一片」連1999年贈品都有。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

▲正妹被網友喻為「神人級收藏家」。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

網搜小組／綜合報導

一名女網友在臉書分享照片，家中各式家具幾乎清一色都是綠色的，仔細一看全部都是海尼根的產品和贈品，連廚房用的隔熱手套都不放過。超死忠行徑令1.4萬網友驚呼，「太強了」、「好綠喔」、「我都瞬間聞到海尼根的味道了」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，「我的生活好像一直被海尼根控制住」，舉凡床、大沙發、椅子、電吉他、行李箱、環保餐具袋，到手錶、帳篷、野營桌椅和野餐墊，全部都印有海尼根商標。她也沒有放過玩具小物、保溫瓶、手機殼、錢包、太陽眼鏡，或是海尼根1999年出的贈品小冰箱。

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▲▼海尼根收藏家！正妹曝超狂宅照「綠油油一片」連1999年贈品都有。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

▲▼家中琳瑯滿目，從電吉他到小玩具全都是海尼根周邊產品。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

▲▼海尼根收藏家！正妹曝超狂宅照「綠油油一片」連1999年贈品都有。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

▲▼海尼根收藏家！正妹曝超狂宅照「綠油油一片」連1999年贈品都有。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

▲▼正妹收集的海尼根產品至少橫跨20年，連1999年初的小冰箱都納入收藏。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

▲▼海尼根收藏家！正妹曝超狂宅照「綠油油一片」連1999年贈品都有。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

原PO開玩笑似地認真說，「海尼根公司看到貼文，記得頒獎盃給我，我還缺一個海尼根獎盃。」超狂行徑令網友直呼「神人級收藏家」、「太帥了，根本收藏家欸」、「太強大了」、「真的是給我海尼根，其餘免談」、「妳該不會連酒促的衣服都有吧」、「真的要搬獎盃給妳」、「妳還缺海尼根的股份」。

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關鍵字：爆廢公社,海尼根,收藏

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