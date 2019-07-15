憂反送中拖累　香港千萬富豪急開境外帳戶「錢進新加坡」

▲ 由於政治因素影響，香港富豪正紛紛把資金移出香港。（圖／路透社）

實習記者陳妙津／綜合報導

香港反送中持續延燒，當地富豪擔憂資金受長期政治因素影響，紛紛出走新加坡。匿名亞洲財富管理經理則表示，最近收到的諮詢大部分是擁有1000萬至2000萬美元的富豪們，因為超級富豪早已將資金移往其他地區。

據彭博資訊報導，修法爭議讓投資者擔憂，專為富裕客戶提供跨境投資建議的律師Clifford Ng表示，即使是認為抗議活動終將結束的人，也憂心香港將會改變，急著安排未來的規劃。

▲香港「七一遊行」時，立法會破碎玻璃門前的示威者。（圖／路透）

香港資金紛紛轉往倫敦、紐約、北京，及其他地區中心，由於政治穩定、語言相近、地域優勢等因素，擁有2.4兆美元的新加坡資產管理業成為資金轉移中最大贏家。

一名香港銀行執行長表示，自反送中抗議開始以來，前來金融洽詢的顧客是以往的4倍，還有數百份傳單講解如何在其他區域預定資產，在一開始的恐慌後，資金轉移的現象逐漸趨緩，雖然他的客戶還沒有轉移，但若情況惡化，已準備好及時撤出。

▲香港反送中示威，警察使用煙霧彈。（圖／路透）

新加坡金融管理局局長孟文能（Ravi Menon）則在上月表示，和金融機構討論後，沒有發現「任何重大業務或資金移轉的明顯跡象」。

香港銀行執行長表示，客戶最關心的是保存在城市的資金是否安全，許多人正設法在海外開立第二帳戶，好在第一時間轉移資金。為了防止洗錢，設立境外帳戶通常需時較久以了解客戶，並有嚴格規範，現有穩定工作的客戶可能在3個禮拜內開戶，但若是有複雜公司資產或關係的人可能需要6個月才能設立。

香港目前仍然是中國大陸財富最受歡迎的存放地點，因為地緣優勢，方便帳戶開設，也沒有語言障礙。