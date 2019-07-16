游盈隆提議郭台銘：和賴清德一起創「受害者聯盟」

▲郭台銘。（資料照／記者葉南州攝）

政治中心／綜合報導

國民黨2020總統候選人於15日底定為高雄市長韓國瑜，鴻海創辦人郭台銘則是以27.7%位居第二。而台灣民意基金會董事長游盈隆說，郭台銘大可結合前行政院長賴清德創辦一個「受害者基金會」或「受害者聯盟」，為全台灣或全中華民國的受害者申冤、討公道，包括「民調受害者」。

游盈隆16日在臉書提到郭台銘的下一步，他說他和郭台銘素昧平生、無冤無仇，但看了郭台銘昨夜臉書的PO文，讓他對郭台銘有了不一樣的認識。游盈隆認為，字裡行間，他感覺這大概不會是小編瞎掰出來的，至少絕對是郭台銘口述的感想。

游盈隆表示，有一天他接到郭台銘的拜票電話，「天啊！手機拜票，是多少台灣大小選舉候選人夢寐以求的」。他分析，一次算兩元，台灣手機根據NCC最新數據，大約是2922萬支，全面性打手機，粗估費用就接近六千萬，就算只打二分之一，也需要近三千萬，打三分之一也要兩千萬，誰付得起？「但三、五千萬對果凍根本是九牛一毛」，不痛不癢，對郭台銘而言，「這樣的學費應該不貴」。

游盈隆指出，或許對郭台銘而言，這次初選所得到的一個最寶貴教訓是「錢不是萬能」，世間事不全是錢就能解決的。而郭台銘的下一步，游盈隆則提出了兩個選擇。他說，一是回歸舒適圈、另一個則是擇期宣布脫黨參選。「前一個最可能」，外人也沒什麼好多說的。



游盈隆認為，郭台銘果真宣布參選，短暫的未來是不寂寞的，郭台銘的衝擊會是全面性的。他也分析，若分程度大小，首當其衝的是柯文哲，第二是韓國瑜，第三是蔡英文，無一倖免。整個2020台灣總統大選的歷史劇情將改寫。只是，他也談到，郭台銘即使宣佈參選，從理性和經驗看，「贏面不大」。

最後，游盈隆也提議，郭台銘大可結合賴清德一起創辦一個「受害者基金會」或「受害者聯盟」，為全台灣或全中華民國的受害者申冤、討公道，包括「民調受害者」。他說，這樣或許會形成台灣真正有意義的第三勢力、第三選擇，意外地走出人生另一條康莊大道。更提到，是誰說過「萬物皆有裂縫，那是光照進來的地方」？！