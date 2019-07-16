韓國瑜喊拚市政帶職選總統　他開賭注：1天假都沒請就送500份香蕉煎餅

▲民進黨議員開記者會要韓國瑜辭掉市長。（圖／高雄市議會民進黨團提供）

記者李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選民調勝出，拿下角逐2020總統大位資格，但他在民調公布記者會上喊話「高雄市長的責任絕對不會懈怠」，表態自己將帶職參選，此舉點燃高雄綠營議員怒火，高雄市議會民進黨團就召開記者會，要求韓國瑜辭掉市長、「專心去選總統」。

韓國瑜拿下2020入場券，回高雄第一場市政會議，就遲到近40分鐘，民進黨高雄市議會黨團上午也召開記者會，聲明「既然韓國瑜已經選擇違背對高雄市民和89萬選民的承諾，那就立刻辭去高雄市長」，不要濫用高雄的資源帶職參選總統，進而耽誤高雄的市政發展。

▲韓國瑜表態自己將帶職參選。（圖／記者賴君欣攝）

民進黨團指出，有近六成高雄市民反對韓國瑜帶職參選總統，民進黨議員林智鴻在民調公布當日就砲轟「不要把高雄市民當備胎」；議員黃明太則說，高雄市民不會相信韓選總統是為了讓高雄市政更好，喊話要韓國瑜「自重，不要造成雙輸」。韓國瑜上午參加完市政會議後，被媒體問到此事，則僅回答「謝謝」。

另外，由於韓國瑜15日特別請事假，北上迎接民調初選結果，引來高雄多位議員砲轟，新聞局長王淺秋也趕緊滅火，聲明以後會繼續秉持「平日拚市政、用假日選舉」原則，如果真有私人行程必須請假，一定會依照市府人事規定。對此，林智鴻提出，10月31日到11月29日是議會市政總質詢，「請問韓市長這一個月的時間會不會請假？」，他也開出賭注，如果韓國瑜到明年選總統那天都沒有請假，自己將捐出500份香蕉煎餅請高雄市民享用。

▲議員開賭注，若韓國瑜到選總統前一天假都沒請，就放送500份香蕉煎餅。（圖／記者吳奕靖攝）