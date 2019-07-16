初選民調作弊？　劉宥彤透露「老裝女」也算數…郭台銘不追究

▲劉宥彤。（圖／周玉蔻嗆新聞提供）

記者楊蕓／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘在國民黨初選民調落敗，郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤16日接受廣播節目訪問，透露民調過程中，頻頻出現「老的裝小的、男的裝女的」，甚至有「老的裝女的」等荒謬現象，但郭台銘不打算追究，讓劉宥彤無奈感歎「郭台銘就是經濟的郭董，政治的郭不懂，很慘！」

劉宥彤透露，上週郭台銘陣營有到現場紀錄民調電話過程，發現有「老的裝小的」、「男的裝女的」，還有需多家戶都表示家中只有一個人，因為是戶中抽樣，電訪員會先問家中有幾個人滿20歲，許多人就直接回答「只有我一個人」，還有的是要抽家中最年輕女性，竟然有「老先生裝女生」，但「一位老先生說自己是20幾歲的年輕女子，怎麼可能聽不出來。」

劉宥彤表示，這其實不算是無效票，電訪員還是會相信受訪者，只要按照民調問題回答就算數。對於郭台銘曾經認為民調有些荒謬，根本是一場「接電話比賽」，劉宥彤說，郭台銘也知情民調的狀況，但並不打算追究民調的部分不公正性，直言「郭台銘就是經濟的郭董，政治的郭不懂，很慘！」

劉宥彤還提到，其實在很多支持者社群都有在傳這件事，郭董的支持者沒有那麼狂熱，有某些狂熱支持者社群中，在民調過程是互相監督，甚至還有錄音，就怕跑票。