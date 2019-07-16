77％挺蔡英文連任！爆料公社33.9萬網友投票　僅23％支持韓國瑜





▲韓國瑜、蔡英文。（合成圖／記者羅婉庭、陶本和攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選中勝出，確定將代表國民黨爭取2020總統寶座，挑戰總統蔡英文的連任之路。在確定韓國瑜贏得初選後，「爆料公社」立刻展開模擬投票，並且於16日中午12點左右開票，結果顯示，蔡英文獲得77％支持度，大勝韓國瑜的23％支持度。

有300多萬網友按讚、追蹤的臉書知名社團「爆料公社」在15日上午近12時進行模擬投票，題目為「再過半年左右的2020年總統選舉，請問您支持也會投票給以下哪一位當中華民國總統？」並且分為2個選項，左邊是「支持韓國瑜當總統的請點此」，右邊是「支持蔡英文當總統的請點此」。

歷經24小時，「爆料公社」模擬投票在16日中午12點左右開票。結果顯示，總共有33.9萬人投票，有77％網友支持蔡英文，23％網友支持韓國瑜，而該則貼文則有1.3萬人按讚，8100多則留言和750次分享。

支持蔡英文的網友表示，「力挺蔡英文改革！力挺韓國瑜回家當市民！」、「我人生第一張投給民進黨的票 拖韓總的福 要出去了」、「第一次投蔡」、「唯一支持蔡英文」。喜歡韓國瑜的人則說，「打倒菜英文」、「下架作弊總統&沒收公投的爛政黨」、「力挺韓國瑜！」、「恭喜韓國瑜贏得國民黨初選，接著贏得民進黨，成為總統，為中華人民代領」。

不過有多數網友都稱，「非柯不投」、「有沒有其他選項...這兩個我都點不下去阿」、「拜託 這兩個都別吧！我支持柯文哲」、「都不要 有別的選項嗎」、「我都不想投⋯」、「支持柯文哲」。

▼爆料公社模擬投票。（圖／翻攝自爆料公社臉書粉專）