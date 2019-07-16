游梓翔呼籲韓粉　向郭台銘說「謝謝你，我們需要你！」





▲韓國瑜、郭台銘。（合成圖／記者林敬旻、徐政璿攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選民調15日上午正式出爐，高雄市長韓國瑜以44.8％支持度，大勝鴻海集團創辦人郭台銘的27％，未來將代表國民黨出戰2020總統大選。世新大學副校長游梓翔認為，所有韓粉都應該對郭台銘說一句「非常謝謝你，我們需要你」，因為少了郭台銘，藍營不會贏，「勝選不能少了郭董的支持、治國也不能少了郭董的協助。」

游梓翔16日在臉書上表示，所有韓粉、所有藍營支持者都應該對郭董說一句話，「郭董，非常謝謝你，我們需要你」。說謝謝郭董，是因為沒有對方，藍營就不會有一場競爭激烈的真正初選；和民進黨「非英不可」的初選相比，國民黨更「民主進步」了。

游梓翔強調，需要郭台銘是因為「少了他，藍營不會贏」，大家想要的正面改變不會發生，藍營就少了一位世界級的戰略規劃者，因此勝選不能少了郭台銘的支持、治國也不能少了郭台銘的協助。

游梓翔說，郭台銘本來要用「選擇台銘，台灣幸福；不選擇台銘，台銘幸福」做口號，現在看來「台銘幸福」了，但郭台銘如果太幸福，幸福到把大家都拋在腦後，「台灣幸福」就陷入危機。希望「台灣幸福」的各方力量，應該絞盡腦汁、竭盡心力，想出辦法讓「台銘幸福」和「台灣幸福」一起發生。

「無論想得想不出來，至少別忘了多說這句『郭董，非常謝謝你，我們需要你』。」游梓翔呼籲因為熱情支持韓國瑜而有激烈發言的人，不妨多加一句，「郭董，對不起，激動了些，但我們其實是非常敬佩你的！」如果連這都做不到，喊團結就喊得太廉價了。

▼游梓翔呼籲韓粉向郭台銘說謝謝。（圖／翻攝自游梓翔臉書）