韓國瑜拒答「美聯社」提問　學者籲韓勝選需靠3件事

圖文 / 鏡週刊



國民黨總統初選結果昨（15日）出爐，確定由高雄市長韓國瑜代表國民黨角逐2020總統大選。然而在隨後的記者會上面對媒體的提問，針對「美聯社」記者所提有關他未來在外交、國防與兩岸的政策時，韓國瑜選擇不答覆，直接跳下一題。對此，國立臺灣師範大學政治學研究所教授范世平更直言，韓國瑜要勝選總統必須靠3件事「辭市長、拆違建、割韓粉」。

針對韓國瑜的舉動，台師大政研所教授范世平認為，面對國際重量級媒體的提問，加上外交、國防與兩岸是總統最重要的職權，韓國瑜應該好好趁此機會表現，擺脫「草包」形象，那怕說一點也好。

但他反而拒答，讓范世平表示有幾種可能，是他真的答不出來？還是故意給美國難看？因為「美聯社」是這場記者會中唯一被拒答的媒體，而且韓當時的態度讓人感到輕蔑。還是因為韓4月訪美時，遭美方質疑他的兩岸立場太模糊？還是看到蔡英文這次訪美獲得高規格接待，所以不爽？

范世平更直言，韓國瑜要勝選總統必須靠3件事：「辭市長，拆違建，割韓粉」。首先，高雄市長已經是韓的包袱，無法加分，只會扣分，加上「罷韓」風起雲湧，韓還想市長總統兩邊拿嗎；其次，儘快拆除雲林古坑的違建，以免外界攻擊；第3，韓粉攻擊性太強，會嚇跑中間選民與年輕人，韓必須切割。

然而范世平指出，但這3件事韓國瑜顯然做不到，加上國民黨內部分裂，馬英九、郝龍斌會真心支持韓國瑜嗎？並質疑吳敦義逼韓選高雄市長，又不給資源；又在韓出國時讓郭台銘恢復黨籍；現在又想修黨章，讓總統不能兼黨主席，都是針對韓，「吳會真的挺韓嗎？」



更多鏡週刊報導

【韓國瑜出線】初選失利 郭台銘深夜po文：這段經歷彌足珍貴

【韓國瑜出線】深夜臉書「五個感謝」 韓國瑜：我們需要更多人說 Yes, I Do

【韓國瑜出線】「如果韓國瑜當選」 王丹：台灣人的臉會被丟光